El niño llorón, la leyenda veracruzana que habla de la destrucción de Orizaba

Las leyendas de Veracruz son muy conocidas, en esta se cuenta cómo Orizaba podría desaparecer debido a un niño que pide ayuda.

Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).- Las leyendas forman parte de la riqueza cultural de cada lugar, en especial de Veracruz con historias como “La Mulata de Córdoba” o el “El callejón del diamante”; en esta ocasión compartimos la leyenda de “El niño llorón” con el fin de que estos relatos no se pierdan y sigan pasando de generación en generación.

La agente cuenta que hace años, existía un trabajador que pasaba por la laguna de Ojo de Agua, él caminaba solo y aunque le advirtieron que no un camino en específico porque había misteriosas apariciones, él decidió ignorar las razones que le dieron y caminó por la laguna.

Mientras caminaba, el señor escuchó un llanto, preocupado buscó en los alrededores aun estando en oscuridad, de pronto vio a un niño sentado al pie de la laguna, el pequeño lloraba desconsoladamente. Cuando el señor le preguntó al niño acerca de sus motivos para llorar, el niño le respondió que se había perdido y no podía llegar a una iglesia, en ese lugar sus padres lo estarían esperando.

No lo pensó mucho, pues el hombre era de buen corazón, el hombre decidió que ayudaría al niño y lo llevaría hasta la iglesia, sin embargo, el pequeño le dijo que no podía caminar y tenía que cargarlo, además le mencionó que había una condición: él señor no debía voltear a ver al niño hasta llegar a alguna iglesia.

El trabajador levantó al niño en brazos y empezó el camino rumbo a la iglesia, tras un rato y ya cerca de templo religioso se empezaron a escuchar ruidos extraños, el hombre se dio cuenta que esos ruidos venían del niño y en ese momento olvidó la condición que el pequeño le puso y volteó a ver, al final no llevaba a un niño entre brazos sino a un monstruo que reía de manera horrible y aterradora. Muy asustado, el señor arrojó al suelo al ser que cargaba y entró corriendo a la iglesia.

Se tiene la creencia de que el día en el que el monstruo logre entrar a la iglesia, el caudal de Ojo de Agua crecerá y se desbordará causando muerte a su paso y desapareciendo Orizaba.