La Democracia “directa” del INE contra la “participativa” de AMLO

La “democracia directa” de los neoliberales es el fuero del sistema político electoral y económico, en contra de la “democracia participativa” de los plebiscitos, referéndums y asambleas de la política real de los ciudadanos.

En función de ello, el titular de la presidencia del INE, Lorenzo Córdova, se opone a la reforma constitucional del Plan B y la democracia participativa que el Presidente de la República, ha promovido.

Para Córdova, la “democracia directa” creada por el régimen neoliberal mundial nada tiene que ver con la consulta y el plebiscito de los ciudadanos, sino de tendencias globales que participan, conforme a sus leyes y normas en su beneficio.

Para él, la democracia representativa del sistema electoral debe ser renovada por la democracia directa que durante muchos años se ha impuesto, primero en el poder hegemónico del Poder Ejecutivo y posteriormente, del sistema de partidos del cambio político a partir de 1977.

Hay que reconocer que la formación del Instituto Federal Electoral (IFE) creo una confrontación entre la “política real”, y la “política legal” en contra del partido hegemónico (PRI), el cual durante décadas poseía un “control centralizado” de las instituciones del Estado, y, sobre todo, porque gobernaba a su antojo sus ideas, costumbre y proyectos y con ello, su Gobierno contaba amplias bases de su ascenso y manipulación de la sociedad mexicana.

A lo largo de una década posterior se generó de fondo de la transición política del Estado de múltiples y diversos partidos del Instituto Nacional Electoral (INE) que, para desgracia de los ciudadanos, varios se “privatizaron” y “hegemonizaron” con apoyo del PRI, el poder presidencial de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, los cuales, fueron ajenos al entramado legal y la política real.

Los mecanismos y las leyes asociadas a su funcionamiento en apoyo a la sociedad, fue negativo. Al contrario, abarcaron al igual que el PRI todo: Instituciones y fuerzas políticas, y desde luego, grupos empresariales de los magnates neoliberales, no la política de la “democracia representativa” del pueblo.

La democratización, no puede ser solo el “robustecimiento” del sistema político-electoral. La “democracia directa”, depende no solo de la “representativa” de los partidos sino también de la “democracia participativa” de los ciudadanos, de sus consultas, referéndums y políticas sociales, no solo los integrantes del sistema de partido y gobernantes.

La “democracia participativa” es una forma y fuente en la que los ciudadanos tienen mayor participación y consenso en la “toma de decisiones políticas” que, las que Lorenzo Córdova otorga y promueve tradicionalmente con la “democracia representativa”.

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló en su conferencia mañanera que “la Reforma Electoral no limita los derechos de los ciudadanos”, sino que, al contrario, fortalece la democracia, por lo que se encargará de seguir creando la “consciencia masiva”, que la Cuarta transformación no depende de un solo líder, sino que todo el pueblo esté informado, esté consciente y que no sea susceptible de “manipulación”.

Consideró que “las acciones de inconstitucionalidad tramitadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los opositores al llamado “plan B” podrían prosperar… porque la Corte es un “poder plagado de corrupción y al servicio de los grupos de intereses creados”.

Indicó que las impugnaciones “son un pretexto de los conservadores corruptos para enfrentar al gobierno, porque no hay ninguna afectación a los procesos electorales, mucho menos a la democracia”.

Indicó adicionalmente que “quienes se oponen al “Plan B”, no dijeron nada cuando los regímenes neoliberales aprobaron reformas en perjuicio de la ciudadanía, ni se opusieron al fraude electoral de 2006, ni a los bajos salarios y a ninguna otra política negativa para el país”.

Por su parte, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, expuso que el llamado Plan B de la reforma electoral “ha sido objeto de una serie de ataques y de una estrategia claramente diseñada desde las oposiciones construidas a base de falsedades”, evidentemente, de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, los cuales manipularon 25 mil millones del INE en su beneficio del pago de sus sueldos que, como es de dominio público, los perciben 100 mil pesos arriba del Presidente de la República.

Concluyo: esta “democracia directa” a la que apela Lorenzo Córdova que dice, “está en contexto de violación al orden constitucional e impedir una “mayoría tiránica, autoritaria desde el Congreso de la Unión”

“Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, como un pulpo que golpea las tinieblas, cuando se miran de frente los vertiginosos ojos de la muerte, se dicen las verdades; las bárbaras terribles y, amorosas crueldades”. (poeta español)

Veremos y diremos en qué termina esa nefasta “Democracia Directa” neoliberal a la que apela Lorenzo Córdova, en contra de la Conciencia Social de la Cuarta Transformación.

Francisco Javier Pizarro https://www.sinembargo.mx/author/francisco-j-pizarro Periodista y columnista. Fue coordinador editorial, subdirector y director del Diario de Chihuahua de 1989 a 2003. Obtuvo el premio Nacional de periodismo 2001 a 2002. Director y conductor del programa Televisivo A Fondo (2003 a 2009), del programa radiofónico Segundo a Segundo (2010 a 2017) y actualmente de la pagina de Reflexiones en Voz Alta en Facebook.