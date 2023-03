Caroline Garcia supera a Elise Mertens y pasa a la final del Abierto de Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO, 05 de marzo (AP).- La francesa Caroline Garcia superó el sábado a la belga Elise Mertens por 6-3, 6-4 y se clasificó a la final del Abierto de Monterrey.

Garcia, primera preclasificada y quinta del ranking mundial, volvió a tener una jornada redonda y se mantiene sin ceder más de cuatro games por set en su participación en México.

