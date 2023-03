Bolsonaro tiene planes de regresar a Brasil en marzo; vuelve a cuestionar elecciones

MADRID, 05 de marzo (EUROPA PRESS).- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha dado entender este sábado que tiene planes de regresar a la política después de afirmar que su misión en el país “no ha terminado”, confirmando a su vez sus planes de regresar a Brasil este mes de marzo.

Bolsonaro, que ha sido invitado al evento por el expresidente estadounidense Donald Trump, ha recibido una calurosa bienvenida de los conservadores estadounidenses reunidos en Maryland al empezar a hablar en la conferencia, según ha informado la agencia Bloomberg.

Former Brazilian President Jair Bolsonaro ( @jairbolsonaro ) attends @CPAC to listen to remarks by @realDonaldTrump . pic.twitter.com/ku2BBG7XIw

Al igual que Trump, quien afirma que las elecciones presidenciales de 2020 fueron manipuladas y robadas, Bolsonaro ha sostenido que tenía “mucho más apoyo” en su candidatura a la reelección que cuando se presentó por primera vez y no entiende “por qué los números reflejan lo contrario”.

En tanto, el expresidente brasileño ha confesado en una entrevista con la cadena NBC News que tiene planes de regresar este mes a Brasil, donde está investigando si tuvo algún papel en incitar a sus partidarios a asaltar la sede de los tres poderes de Brasil tras su intento fallido de reelección.

Jair Bolsonaro: I did not force anyone to be vaccinated in Brazil. #CPAC23 pic.twitter.com/RBHjtYkBF7

