Entrada de Plan B rinde frutos al sacar a la luz naturaleza conservadora: Mier

El líder de la bancada de Morena en San Lázaro manifestó que la transformación del país está en desarrollo de la mano del pueblo, abanderando los principios de no mentir, no robar y no traicionar.

Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, señaló que las reformas en materia electoral, publicadas esta semana en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tienen como primer resultado que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) demostraron formar parte del grupo conservador que busca mantener los privilegios.

Al señalar que la llamada “burocracia dorada” busca proteger los intereses que se gestaron en los regímenes neoliberales, Mier Velazco consideró que los actuales consejeros del INE lo han confirmado con su postura.

Ante el análisis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizará a la resolución Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la elección de las y los consejeros, el legislador morenista aplaudió que se esté realizando, sin embargo, negó que sea un motivo de preocupación para el partido.

Para #Puebla las prioridades son el combate a la inseguridad. El gobernador tiene clara esta prioridad. Los municipios deben hacer lo propio. Ya en la @Mx_Diputados fortalecimos a la Guardia Nacional y garantizamos que las fuerzas armadas apoyen en labores de seguridad pública.

“Qué bueno que lo estén haciendo. A nosotros no nos genera ni molestia ni preocupación, yo lo celebro y se los digo. Qué bueno que se reunieron ahí juntos Fox, Margarita Zavala, Alito Moreno, Jesús Ortega, Marko Cortes”, comentó el líder de Morena en San Lázaro.

El Diputado morenista refirió que este grupo de personas representan una “defensa a los intereses económicos” para que se mantengan sueldos desde 230 mil a 400 mil pesos mensuales, por los que el INE “no quiere hacer ningún ajuste a su estructura”, debido a que los consejeros electorales fueron seleccionados por los dirigentes de los partidos políticos, a quienes les crearon comisiones,

Por eso “salen con una narrativa de que se quiere acabar con el INE, de que no va a haber módulos electorales, y todo eso es falso”, aseguró Mier Velazco, y enseguida defendió que el llamado “Plan B” electoral establece un recorte y por tanto un ajuste a su estructura, a fin de que las direcciones generales del Instituto pasen de siete a cinco.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados también compartió que el organismo autónomo cuenta con alrededor de 19 mil trabajadores que le cuestan al país 13 mil millones de pesos, aun en periodos en los que no hay elecciones.

Con ello, insistió en que la transformación del país está en desarrollo de la mano del pueblo, abanderando los principios de no mentir, no robar y no traicionar, sino de ir acompañados del pueblo en el combate frontal a la corrupción, para “despojarnos de todo aquello que daña a la administración pública”.