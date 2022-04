FOTOS: “Árbol de la vida”, ya en Cambridge; regresan cuadernos de Darwin tras 20 años

Por Jill Lawless

LONDRES, 5 de abril (AP) — Dos de los cuadernos del naturalista Charles Darwin que fueron robados de la biblioteca de la Universidad de Cambridge han sido devueltos dos décadas después de su desaparición.

Los manuscritos aparecieron en la biblioteca, dentro de una bolsa de regalo rosa, junto a una nota en la que se deseaba una feliz Pascua al bibliotecario, explicó la universidad.

We are delighted to announce that the missing #TreeOfLife notebooks belonging to Charles Darwin have been safely returned to the UL.

Read the full story: https://t.co/MrEDbV9AV6#DarwinAppeal

— Cambridge University Library (@theUL) April 5, 2022