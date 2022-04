“¿Quieren un botón de edición?”, pregunta Musk luego de comprar acciones de Twitter

MADRID, 5 Abr. (Europa Press) – Elon Musk ha llevado a cabo una encuesta en Twitter para conocer si los usuarios de la red social quieren o no un botón que les permita editar sus publicaciones a posteriori, tras conocerse su adquisición de un paquete de acciones de la empresa tecnológica.

El nuevo consejero delegado de Twitter tras la dimisión de su cofundador Jack Dorsey en noviembre, Parag Agrawal, ha citado la encuesta de Musk alertando de que las consecuencias de la misma “serán importantes” por lo que pide “votar con precaución”.

Otra de las reacciones a la encuesta de Musk ha sido la de la comentarista política, autora y presentadora de pódcast, Lizz Wheeler. Ésta se ha preguntado qué pasaría si un ‘tuit’ se vuelve viral y su autor edita “completamente su significado” con base en un sesgo ideológico o de autopromoción.

Do you want an edit button?

— Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022