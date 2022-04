Anticuerpos anticovid, indetectables en 50% de recuperados 7 meses luego de enfermar

Madrid, 5 de abril (Europa Press).- Los anticuerpos contra SARS-CoV-2 se vuelven indetectables en las pruebas serológicas en un 43.3 por ciento de los pacientes transcurridos siete meses desde la infección, según ha concluido un trabajo del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER), que ha analizado la evolución de los niveles de IgG en la población, en el marco de estudio seroepidemiológico nacional de SARS-CoV-2 (ENE-COVID).

#Evolution of #antibodies against #SARS-CoV-2 over seven months: experience of the Nationwide #Seroprevalence ENE-COVID Study in #Spain. https://t.co/wfRI7hDFZC

— Giuseppe Michieli (@ironorehopper) March 12, 2022