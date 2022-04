AMLO abre la posibilidad de expropiar los terrenos que faltan para el Tren Maya

El Presidente López Obrador señaló que hay personas que han intentado chantajear al Gobierno federal con la finalidad de obtener más dinero y que incluso algunos comenzaron a comprar terrenos cuando se enteraron de que iba a pasar el Tren Maya.

Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes que su Gobierno podría expropiar los terrenos que hacen falta para completar el Tren Maya, proyecto prioritario para la actual administración.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario agradeció a las comunidades y a los ejidos, aunque señaló que hay personas que han intentado chantajear al Gobierno de México con la finalidad de obtener más dinero.

“Muchas gracias de todo corazón a las comunidades, a los ejidos. Y ojalá y recapaciten los que están pensando que van a ponernos contra la pared, que como faltan esos pequeños tramos nos van a chantajear y les vamos a dar todo el dinero que piden”, dijo.

“Que no se hagan ilusiones porque antes no se recurría a la expropiación pública, porque para el neoliberal era un sacrilegio poner por delante el interés público, para nosotros no. Por encima del interés particular está el interés general, el interés de la Nación. Entonces nos vamos a procedimientos legales”, sostuvo.

López Obrador adelantó que su Gobierno pedirá al Poder Judicial que resuelva pronto y actúe en caso de que se inicien procesos legales.

“También algunos piensan que como nos falta tiempo y como estos juicios los hacen muy largos piensan que va a ser indispensable el que nos dobleguemos. Pues no, porque aquí vamos a estar pidiéndole al Poder Judicial que resuelva pronto y que actúe, que la justicia tiene que ser pronta, expedita”, refirió.

Asimismo, el Jefe del Ejecutivo federal aseguró que los obstáculos para obtener los derechos de vía del Tren Maya se encuentran en zonas cercanas a las ciudades, con las empresas inmobiliarias.

“¿Dónde creen ustedes que tenemos más obstáculos para conseguir el derecho de vía? Cuando estamos más cerca de las ciudades, cuando ya no son campesinos, ejidatarios, ni pequeños propietarios, cuando ya son empresas inmobiliarias. Algunos, cuando se enteraron de que iba a pasar el Tren Maya, empezaron a comprar terrenos y ahora que se están definiendo los trazos, algunos le fallaron porque no va a pasar por ahí y otros lo que quieren es atracar, robar”, comentó.

De acuerdo con el Gobierno federal, el Tren Maya cuenta con una inversión de alrededor de 200 mil millones de pesos para construir cerca de mil 554 kilómetros de ferrocarril en los cincos estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La inauguración de esta obra está proyectada para diciembre del 2023.

-Con información de EFE