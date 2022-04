Marvel anuncia preestreno de Doctor Strange in the multiverse of madness

A través de la cuenta de Twitter de Marvel Latinoamérica se dio a conocer que los boletos para la función de preestreno de la cinta dirigida por Sam Raimi saldrán a la venta este miércoles 6 de abril.

Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo).- Doctor Strange in the multiverse of madness (Doctor Strange en el Multiverso de la Locura), la nueva película del Universo Cinematográfico Marvel, llegará el próximo 4 de mayo a salas de cines de Latinoamérica, un día antes de su estreno mundial.

A través de la cuenta de Twitter de Marvel Latinoamérica se dio a conocer que los boletos para la función de preestreno de la cinta dirigida por Sam Raimi saldrán a la venta este miércoles 6 de abril.

“El 4 de mayo abriremos el portal… ¡de una función especial pre-estreno! Podrás adquirir tus tickets a partir del 6 de abril”, se puede leer en el tuit de Marvel.

El 4 de mayo abriremos el portal… ¡de una función especial pre-estreno! Podrás adquirir tus tickets a partir del 6 de abril.🍿🎬#DoctorStrange en el Multiverso de la Locura, estreno 5 de mayo, solo en cines. pic.twitter.com/u2E3uubhhx — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) April 4, 2022

De acuerdo con la sinopsis oficial, “El Dr. Stephen Strange lanza un hechizo prohibido que abre la puerta al multiverso, incluida una versión alternativa de sí mismo, cuya amenaza para la humanidad es demasiado grande para las fuerzas combinadas de Strange, Wong y Wanda Maximoff”.

Aademás de Benedict Cumberbatch como Dr. Strange, el reparto lo completan Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff/Bruja Escarlata; Chiwetel Ejiofor como el rival de Strange, Mordo; y Benedict Wong como el fiel compañero del Hechicero Supremo, Wong. Los acompañan también Patrick Stewart, que retoma su rol como el profesor Charles Xavier de los X-Men, y el debut de Xochitl Gómez como América Chávez, una nueva heroína cuyos poderes podrían ser clave para la trama.

– Con información de Europa Press