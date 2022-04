VIDEO: Niño con autismo y fanático de Coldplay toca con la banda en pleno Foro Sol

La banda británica ha dado momentos emotivos e inolvidables a sus fanáticos durante su gira por México; durante su concierto de anoche en la Ciudad de México, Colplay invitó a un niño que demostró ser un gran fanático.

Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo).- Durante su gira “Music of the Spheres” en México, Colplay le ha dado momentos muy especiales a sus fanáticos del país y la Ciudad de México no es la excepción, ya que en el concierto de anoche la banda británica invitó a un pequeño seguidor a tocar una canción especial.

Huillo, el pequeño invitado de la banda, es un niño autista que se había hecho viral en redes sociales hace más de seis años, cuando la banda liderada por Chris Martin tocó la canción “Fix You” en un concierto en la CdMx en el año 2016.

El video se volvió tan viral por el sentimiento del infante hacía la banda, tanto que Coldplay había reaccionado al video y le mando un video a Huillo agradeciendo su pasión por ellos y por la música.

Sin embargo, seis años después la banda británica invitó a Huillo al concierto del pasado 4 de abril a tocar el piano e interpretar el tema “Different Is Okay”, una canción compuesta por el fan.

De nuevo el video se hizo viral por la historia del niño con la banda, quien ademas recordó el momento del 2016, cuando por medio de redes conocieron a su pequeño seguidor.

Dime que Coldplay es la mejor banda del mundo sin decirme que es la mejor banda del mundo: Huillo, el niño con autismo que se hizo viral por conmoverse hasta las lágrimas con 'Fix You' en 2016, se reencotró con #Coldplay y tocaron juntos una canción que él mismo compuso. ❤️ pic.twitter.com/eXPiX64Zlp — San MM (@imjustSan) April 5, 2022

Coldplay cerrará su tour por el país el 6 y 7 de abril en el Foro Sol, de la Ciudad de México. Cada una de sus presentaciones ha destacado por ser diferente y sorprender a sus seguidores con algunas sorpresas muy especiales.

Cabe mencionar que como acto de apertura, en cada uno de los conciertos, se ha contado con la presencia de la cantante Carla Morrison, quien ha manifestado su felicidad, pues confesó que Coldplay es una de sus bandas favoritas, por lo que se siente honrada de poderlos acompañar durante su gira en el país.