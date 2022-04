Kim Kardashian defiende a Melissa Lucio, la mexicana condenada a muerte en Texas

Kardashian buscó la forma de ayudar a la mexicana Melissa Lucio, quien fue condenada a pena de muerte por haber terminado con la vida de su hija, para detener su ejecución en Texas. La empresaria pide al Gobernador Greg Abbott que intervenga.

Por Corina González

Ciudad de México, 5 de abril (ASMéxico).- Kim Kardashian vuelve a involucrase en un caso relacionado con la pena de muerte. Esta vez, el de Melissa Lucio, de 53 años, quien fue condenada a pena de muerte en Texas en 2008 por haber terminado con la vida de su hija de dos años, Mariah.

La fundadora de SKIMS está promoviendo una petición de The Innocence Project que pide al Gobernador Greg Abbott que intervenga en el caso de Melissa Lucio. Según Associated Press, Lucio sería la primera latina ejecutada en Texas y la primera mujer desde 2014.

“Hace poco leí sobre el caso de Melissa Lucio y quería compartir su historia con ustedes. Ha estado en el corredor de la muerte durante más de 14 años por la muerte de su hija, que fue un trágico accidente. Su hija de 2 años, Mariah, se cayó por un tramo de escaleras y dos días después falleció mientras dormía la siesta. Después de que ella pidió ayuda, la policía la detuvo”, compartió Kim en sus redes sociales.

“Son historias como la de Melissa las que me hacen hablar tan alto sobre la pena de muerte en general y por qué debería prohibirse cuando personas inocentes están sufriendo”, agregó.

LOS DETECTIVES OBLIGARON A LUCIO A CONFESAR

Los abogados de Lucio dijeron a Associated Press que los detectives la obligaron a hacer una confesión. Además, sostienen que Mariah murió a causa de las heridas de una caída por los 14 escalones de una escalera empinada afuera del apartamento de la familia en la ciudad de Harlingen al sur de Texas.

En el documental The State of Texas vs. Melissa, Lucio dijo que los investigadores la presionaron para que dijera que había lastimado a Mariah. “No iba a admitir haber causado su muerte porque no era responsable”, dijo.

En una carta enviada el mes pasado a la Junta de Indultos y Libertad Condicional y a Abbott, 83 miembros de la Cámara de Representantes de Texas dijeron que ejecutar a Lucio sería “un error judicial”. Abbott puede otorgar una suspensión única de 30 días, así como otorgar clemencia si la mayoría de la junta de libertad condicional lo recomienda.

La ejecución de Lucio está programada para el 27 de abril de este año.

