“Nos vemos en los tribunales”: Sasha Sokol tomará acción legal contra Luis de Llano

Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo).- Después de casi un mes de que Sasha Sokol rompiera el silencio sobre los abusos que sufrió a manos de Luis de Llano, y que él ofreciera su propia versión públicamente, la cantante afirmó que el “productor de las estrellas” miente en su comunicado y lo verá en los juzgados.

A través de su cuenta de Twitter, la exintegrante de Timbiriche reveló que su madre tenía pensado demandar a De Llano, sin embargo, los abogados la convencieron de no hacerlo.

“Pero aun en Boston, Luis y yo seguimos hablando diario por teléfono y él procuró varios encuentros a espaldas de mis padres. ¿Cómo puede llamar ‘transparente’ a una relación que casi en su totalidad fue oculta? Tengo pruebas de todo lo que digo. Él no, puesto que no existen”, sentenció Sokol.

“Luis miente al querer involucrar a mis padres diciendo que la relación fue transparente. […] Mis padres se enteraron de la relación DOS AÑOS DESPUÉS de que ésta comenzara. Reitero, cuando inició yo tenía 14; cuando se enteraron me acercaba a los 16”, escribió Sasha en un hilo de Twitter.

Asimismo, la artista aseguró que la situación con De Llano fue el motivo por lo que dejo Timbiriche y fue enviada a un internado en el extranjero.

Por último, Sasha aseguró que meterá la demanda en contra del productor por todo lo que tuvo que sufrir desde su infancia.

“Luis: pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral. Nos vemos en los tribunales”, concluyó.

En su mensaje publicado en redes sociales, Sokol recordó que “Luis era admirado y aplaudido por todos a mi alrededor”. “¿Se imaginan lo que siente un menor recibiendo la atención de alguien así? Ser vista por él me hizo sentir la niña más especial del mundo”, completó Sokol, mencionando que este tipo de prácticas de adultos mayores y mujeres menores con una diferencia tan amplia de edad se les conoce como grooming.

“Al tratar de echarle la culpa a mi mamá, —las personas que no pueden ver lo que no ven—, simplemente diluyen la responsabilidad del único culpable. Y no hay nada que revictimice más a la víctima que mantener la impunidad del victimario”, explicó la cantante.