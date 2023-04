YouTube vuelve a expulsar a influencer YosStop; “algo tienen contra mí”, asegura

También denunció que los canales de sus familiares, incluyendo su esposo, madre y hermano, se han visto afectados a pesar de que el nuevo canal que se abrió no es de su propiedad.

Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo).- Yosseline Hoffman, influencer conocida como “YosStop”, denunció que su canal de YouTube fue nuevamente cerrado.

Hace unas pocas semanas, la creadora de contenido había estrenado su podcast “Por ella”, el cual buscaba dar un énfasis femenino a ciertas preocupaciones a través de conversaciones con distintas invitadas.

Sin embargo, luego de que pasaran pocos días de publicar su más reciente episodio, el canal fue cerrado, hecho que denunció en su cuenta de Facebook.

“Lo eliminaron sin ninguna razón ni justificación dada mucho menos un aviso o algo, una vez más la incongruencia de YouTube sale a relucir censurando historias de mujeres sin ningún motivo, vamos a esperar ahora que dicen”, escribió la youtuber.

Junto con dicha descripción, Yosseline subió un video donde detalla su sentir con respecto a esta medida implementada por la plataforma de videos.

“Ni siquiera me enojo, no sé qué me causa. Creo que un poco de risa porque parece un mal chiste […]. Entiendo que algo tienen contra mí, eso lo tengo clarísimo, y que no lo dicen porque no dan explicación alguna”, argumentó.

Aseguró que YouTube se escuda en los lineamientos y condiciones de la comunidad para efectuar la anulación de su canal; sin embargo, afirmó, en dichos apartados no se menciona nada específico sobre el tema.

“Lo que me parece muy grave es que castiguen canales que ya ni siquiera son míos, ya me quitaron los míos y se robaron todo mi contenido. Tengo las pruebas de que ahí lo tienen”, denunció.

También señaló que YouTube ha cerrado el canal de su pareja Gerardo, además de castigar el de la madre de YosStop. Aunado a ello, reiteró que el canal de “Por ella” ni siquiera es de ella.

Independientemente de las consecuencias que han tenido las personas cercanas a ella, incluyendo a su hermano Ryan Hoffman, aseguró que dicha medida tomada por YouTube es más perjudicial ya se que callan experiencias de mujeres.