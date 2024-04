Policías invaden la sede diplomática de México en Ecuador, donde se halla Jorge Glas

Los policías, que llegaron en vehículos negros, rompieron las puertas externas de la sede diplomática mexicana en el norte de la capital ecuatoriana y accedieron a los patios.

Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo).- Un grupo de policías de Ecuador irrumpió a la fuerza el viernes en la Embajada de México en Quito, en donde se encuentra el exvicepresidente Jorge Glas, horas después de que el Gobierno mexicano le concediera asilo político horas antes en medio de tensiones diplomáticas entre ambos países.

Roberto Canseco, Jefe de la sección consular mexicana en Quito, dijo visiblemente conmocionado fuera de la Embajada que “como delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador; esto no es posible no puede ser, es una locura”.

🇲🇽🇪🇨 | URGENTE: El jefe de cancillería mexicana, Roberto Canseco, se pronunció tras el ingreso y detención del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

pic.twitter.com/s2ESV1HcxG — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 6, 2024

Consultado sobre si la situación del exvicepresidente Glas y si fue aprehendido por la fuerza pública, afirmó: “Entiendo que sí, estoy muy preocupado porque pueden matarlo; no hay ningún fundamento para hacer esto, no, esto es totalmente fuera de toda norma”.

The Associated Press pidió comentarios a la Cancillería y al Ministerio de Interior de Ecuador sin obtener respuesta por el momento.

No está claro si también ingresaron al interior de la casona ni la situación del exvicepresidente Glas. Uniformados cerraron la principal avenida de acceso a ese sitio.

🚨 Miembros de la Policía ingresaron a la embajada de #México en #Ecuador tras otorgar el #asilopolítico al exvicepresidente #JorgeGlas. 🇪🇨 El Gobierno de Ecuador consideró ilegítimo el asilo político otorgado por México en su embajada en Quito a Jorge Glas, quien fuera… pic.twitter.com/T8lFkaXYyV — Eunice Rendón (@EuniceRendon) April 6, 2024

Grupo de élite de la @PoliciaEcuador ingresa a la embajada de México en #Quito los uniformados estaban en vehículos negros, rompieron las puertas externas de la sede diplomática mexicana y accedieron a los patios. pic.twitter.com/nRTYNsV2lp — Ecuadorplay (@EcuadorPlay) April 6, 2024

El viernes la Embajada de México en Quito lucía con fuerte custodia policial.

Esta tarde, previo a lo ocurrido, la Cancillería de Ecuador dio respuesta a su contraparte mexicana y la acusó de cometer una ilegalidad al conceder la solicitud de asilo político al exvicepresidente Jorge David Glas Espinel, acusado de peculado, asociación ilícita y de cohecho.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador informó en un comunicado que, al ser integrante junto con México de la Convención sobre Asilo Político de 1993 y la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, no cabe la concesión de la medida al exfuncionario ecuatoriano.

“No es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales ordinarios competentes”, dijo bajo el argumento estipulado en el Artículo III de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y el Artículo 1º de la Convención sobre Asilo Político de 1933.

🔴 #AHORA | La noche de este viernes 5 de abril, la Policía Nacional entró con carros blindados a la embajada de México en Quito. Roberto Canseco, encargado como embajador de ese país en Ecuador, se enfrentó a los uniformados y confirma su ingreso a las instalaciones. Más… pic.twitter.com/plbRTlouar — Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) April 6, 2024

🚨 Se eleva la tensión Más militares llegan a la Embajada de México 🇲🇽 en Quito 🇪🇨 México dio asilo al exvicepresidente Jorge Glas; Ecuador lo rechaza y pide su entregapic.twitter.com/ddApND8qFO — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 6, 2024

“La concesión de asilo diplomático, en este caso, constituye un acto ilícito del Estado que lo concede, apoya una evasión a la justicia del Estado ecuatoriano y promueve la impunidad”, añadió.

Señaló que dicha dependencia remitió oportunamente a la Embajada de México la información proporcionada por la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General del Estado sobre las sentencias condenatorias en contra de Jorge Glas, por lo que afirmó que el Estado ecuatoriano ha actuado, y se mantendrá, en estricto apego al derecho internacional y en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Nacional de Justicia de la nación sudamericana.

“El Gobierno del Ecuador lamenta que México no haya considerado en su decisión, además de las mencionadas convenciones sobre asilo diplomático, las obligaciones contenidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2002 y en la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, haciendo efectivo el deber de cooperar para prevenir y combatir los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas”, expresó.

Finalmente, señaló que brindará todas las garantías a la Embajadora Raquel Serur Smeke, quien ha sido declarada persona non grata, hasta su salida del país.

Cancillería informa pic.twitter.com/FAIY54twEQ — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) April 5, 2024

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió esta mañana un comunicado en donde lamenta la declaración de persona non grata a Serur Smeke, Embajada de México en Ecuador, y ya le instruyó regresar a México “con el fin de resguardar su seguridad e integridad”.

“Durante su gestión se llevaron a cabo tres visitas presidenciales con interés de concretar una cuarta. Se estrecharon lazos entre los sectores empresariales de ambos países y se fomentó intensamente el intercambio cultural. En todo momento, la embajadora Serur Smeke ciñó su actuación a los principios de política exterior establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el derecho internacional, por lo que la declaración aludida reviste claramente un carácter político”, señaló la Cancillería.

La Embajada de México en Ecuador quedará a cargo del ministro Roberto Canseco, actual jefe de Cancillería de la misión, y continuará operando con normalidad tras este movimiento para atender las necesidades de la comunidad mexicana que radica en ese país. México lamentó esta decisión diplomática que considera “desproporcionada”.

Por otra parte, la dependencia informó que, luego de un análisis exhaustivo de la información recibida, “el Gobierno de México ha decidido otorgar asilo político al señor Jorge David Glas Espinel, quien actualmente se encuentra en la Embajada de México en Quito”, lo cual será comunicado oficialmente a las autoridades ecuatorianas junto con la solicitud de que concedan el salvoconducto respectivo, de conformidad con la Convención de Asilo Diplomático de 1954, tratado internacional del que México y Ecuador son Estados parte.

📄 México lamenta la declaración de persona non grata a la embajadora en Ecuador, Raquel Serur Smeke.https://t.co/CKAuszVaEU pic.twitter.com/BG7Q2dN9Jq — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 5, 2024

“Debe recordarse que, conforme a lo dispuesto en dicha Convención, es el Estado asilante —en este caso México— el único facultado para calificar la naturaleza de la persecución contra solicitantes de asilo político (artículo IV), que su decisión de continuar con el asilo debe ser respetada por el Estado territorial —en este caso Ecuador— (artículo IX) y que, otorgado el asilo, el Estado asilante puede pedir la salida del asilado hacia territorio extranjero, y el Estado territorial está obligado a dar inmediatamente el correspondiente salvoconducto”, detalló la SRE.

La SRE también rechazó el incremento de la presencia de fuerzas policiales ecuatorianas afuera de la Embajada de México en Quito, “la cual, según declaraciones de autoridades del Ecuador, es una medida de rechazo e inconformidad por declaraciones de autoridades mexicanas”. “Esto constituye un claro hostigamiento a su Embajada y una flagrante violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”, advirtió.

Por último, el Gobierno de México exigió a Ecuador “respetar nuestra soberanía, a no lesionar el Derecho de Asilo y a cumplir con sus obligaciones internacionales, garantizar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y cesar la política de hostigamiento y amedrentamiento”. “De mantenerse esta situación, México responsabiliza a Ecuador de cualquier afectación a la sede diplomática, a su personal acreditado y a toda persona que se encuentre bajo la protección del Estado mexicano en ese país”, finalizó.

“NOS VAMOS A ROMPER CON ECUADOR”: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que el Gobierno mexicano no romperá relaciones con Ecuador, a pesar de que el país sudamericano declaró persona non grata a la Embajadora mexicana en Quito, y aseguró que buscará proteger al exvicepresidente de aquel país, Jorge Glas, que solicitó asilo, porque es “algo sagrado” para la política exterior, todo esto mientras hay reportes de que las autoridades ecuatorianas han establecido un perímetro a las afueras de la Embajada del país norteamericano, a la espera del político local.

“Nosotros no vamos a romper relaciones ni vamos a hacer lo mismo con el Embajador de Ecuador. Vamos a ir a buscar a Raquel [Serur Smeke], hoy di instrucciones para que nos ayude la Fuerza Aérea Mexicana y se traiga a nuestra Embajadora, que además es una gente excepcional, una intelectual de primer nivel, de la UNAM. Compañera de Bolívar Echeverría, con una gran trayectoria de lucha social. La queremos mucho y es una mujer íntegra”, dijo desde Palacio Nacional.

“Dieron 72 horas, hoy va a salir un avión a traerla, se queda una misión en la Embajada, porque independientemente de lo que sostienen los del Gobierno ecuatoriano, que nosotros respetamos, esa decisión que tomaron por un comentario que hice aquí que ahora voy a repetir, para que el pueblo de Ecuador sepa qué fue lo que expresé y que no haya manipulación. Porque respeto mucho al pueblo de Ecuador y a todos los pueblos de América Latina y el Caribe”, añadió el Presidente.

Además, consideró y reiteró que “fue un acto de manipulación en el proceso electoral pasado en Ecuador”, las mismas declaraciones que esta semana provocaron la crisis diplomática. “Los ecuatorianos saben a lo que me voy a referir. Este Gobierno nuevo en Ecuador tiene una confrontación con un grupo opositor que encabeza el expresidente Correa. Hizo muy buen Gobierno. Pero hay otro grupo opositor. Al Vicepresidente de Correa [Jorge Glas] lo acusaron de corrupción, incluso a Correa también. Por el asunto de Odebrecht”, señaló López Obrador.

Cuestionado sobre si intentarían proteger a Glas, dijo que sí, pero que ahora mismo no era posible sacarlo de la Embajada mexicana en Ecuador. “No, porque no lo autorizan. Si lo hacen, lo traemos. Pedí a la Secretaría de Relaciones Exteriores que emita un comunicado y que se advierta a organismos internacionales que debe respetarse el derecho de asilo y nuestra soberanía para que no puedan allanar la Embajada”, indicó.

ECUADOR DECLARA PERSONA NON GRATA A EMBAJADORA

La Cancillería de Ecuador declaró a Raquel Serur Smeke, Embajadora de México en dicho país, como persona non grata luego de las declaraciones emitidas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en 2023.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador decidió emitir el decreto de desagrado bajo la conformidad del Artículo 9 de la Constitución ecuatoriana.

“El Ecuador se encuentra aún viviendo el luto por ese lamentable hecho que causó conmoción en la sociedad ecuatoriana y atentó contra la democracia, paz y seguridad”, señaló la Cancillería.

Además, afirmó que el país continúa con el enfrentamiento contra el crimen organizado trasnacional, el cual afirmó que “amenaza al Estado, sus instituciones democráticas y su población”.

La Cancillería del Ecuador informa: pic.twitter.com/68L06w8tiF — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) April 4, 2024

El Presidente López Obrador comentó en su conferencia de prensa de ayer sobre el uso de la violencia política, a razón del reciente asesinato de la aspirante de Celaya Gisela Gaytán, para preservar el poder, hecho que ejemplificó con la “manera muy extraña” en que sucedieron las elecciones presidenciales en Ecuador de 2023.

López Obrador recordó que la candidata progresista Luisa Gónzalez contaba con una ventaja de 10 puntos; sin embargo, cuando sucedió el asesinato del aspirante Fernando Villavicencio —quien afirmó que hablaba mal de González—, la candidata “que iba arriba se cae, y el candidato que iba en segundo sube”.

“Pero la candidata que queda después de este asesinato como sospechosa sigue haciendo campaña en circunstancias, considero, muy difíciles porque imagínense a todos los medios, pero ella sigue y sigue y sigue”, añadió.

“¿Y qué implementan o cuál es la segunda etapa? El crear un ambiente enrarecido de violencia, al grado que van los candidatos -y esto lo difunden todos los medios- con chalecos a los debates. Pero todo armado. Pues no ganó la candidata y lo más lamentable es que continúa la violencia, que utilizaron nada más el momento”, finalizó el mandatario.

— Con información de AP