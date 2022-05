El brote de hepatitis infantil está en 20 países, pero expertos no ven mayor riesgo

Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo).- A dos años del inicio de la pandemia por COVID-19, un brote desconocido de hepatitis aguda infantil en 20 países ha activado las alarmas en todo el mundo y ha provocado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ponga especial atención a este tema al que calificó como “urgente” y de “prioridad absoluta”.

Hasta el 3 de mayo, la OMS había confirmado al menos 228 casos de hepatitis infantil aguda, en cerca de 20 países. Los primeros diez casos de esta enfermedad fueron notificados por el Reino Unido el pasado 5 de abril, en niños menores de diez años sin dolencias previas, y desde entonces se han detectado contagios en España, Israel, Dinamarca, Italia, Estados Unidos y Bélgica, Indonesia.

Tarik Jasarevic, portavoz de la OMS, confirmó la existencia de al menos 50 casos sospechosos los cuales son investigados, y señaló que Europa, América, Asia-Pacífico y Asia Meridional son las regiones que han confirmado la presencia de esta enfermedad.

Ante esta situación, Hector L. Frisbie, médico cirujano y especialista en salud pública, aseguró que a diferencia de otros tipos de hepatitis, este brote es mucho más agresivo y en algunos casos puede provocar problemas en el funcionamiento del hígado.

“En realidad no es mucha las diferencia con otros tipos de hepatitis, la hepatitis no es más que la inflamación del hígado, habitualmente está causada por infecciones virales, es lo más frecuente, entonces en este caso probablemente la única diferencia que tiene con las otras es que tiene una presentación mucho más agresiva y en algunos casos, es una presentación fulminante que apaga la función normal del hígado en algunos pacientes”, dijo en entrevista con SinEmbargo .

La OMS informó que la edad de los afectados oscila entre el mes y los 16 años, en la mayoría de los casos no presentan fiebre, y en ninguno de ellos se han detectado los virus habitualmente asociados a estas dolencias en los casos de las hepatitis A, B, C, D y E.

Hasta el momento, cuatro de estos casos han sido mortales, tres de ellos registrados en Indonesia, y la OMS indicó en su informe del 23 de abril que la décima parte de los niños hasta entonces afectados habían necesitado un trasplante de hígado tras contraer esta nueva enfermedad, que suele acarrear dolores abdominales, diarrea o vómitos.

UN ORIGEN DESCONOCIDO

El pasado 5 de abril, las autoridades de Reino Unido dieron a conocer los 10 primeros casos de esta hepatitis aguda, a casi un mes de su descubrimiento, la OMS aún trabaja para conocer el origen de este brote y baraja una serie de teorías sobre su surgimiento.

De acuerdo con EFE, la OMS asocia que el origen de esta enfermedad pudiera ser causada por un adenovirus, el tipo 41.

El Doctor Hector L. Frisbie detalló que los adenovirus forman parte de una familia de virus que causan algunos tipos de infecciones asociadas con las vías respiratorias, motivo por el cual ha llamado la atención de los especialistas por su posible relación con casos de hepatitis aguda.

“Existen diferentes tipos de virus que causan las enfermedades de vías aéreas superiores, algunas estacionales y algunas no lo son, de esos los tres principales grupos que tenemos son los coronavirus, los adenovirus, y los rinovirus. Los adenovirus es simplemente otra familia de virus que causan algunos tipos de infecciones, es raro que causen enfermedades del tracto digestivo, más bien son de vías respiratorias, son poco frecuentes y prácticamente no se conocen casos de adenovirus asociados a hepatitis, no es de lo más común, pero podría ser que sea una causa nueva”.