Canadá ofrece a EU la oportunidad de abortar en su país ante polémica del Tribunal

Toronto (Canadá), 4 may (EFE).- El Gobierno canadiense dijo este miércoles que las estadounidenses pueden acudir a Canadá para interrumpir sus embarazos, después de que en Estados Unidos se filtrara el borrador de un fallo del Tribunal Supremo a favor de derogar el derecho al aborto.

La Ministra canadiense de Familias, Infancia y Desarrollo Social, Karina Gould, declaró este miércoles que las estadounidenses pueden interrumpir sus embarazos en Canadá, donde no existe ley del aborto, y que lo único que tienen que hacer es pagar por el costo de la intervención.

Gould ya había declarado el martes durante una entrevista con la radiotelevisión pública canadiense, CBC, que la sanidad pública canadiense puede proporcionar servicios para la interrupción de la gestación a las estadounidenses.

This week we have heard some concerning news about access to reproductive health services in the United States.



I am proud to be part of a Government that is unequivocal about protecting a woman’s right to choose and ensuring access to safe and legal abortions. 1/

— Karina Gould (@karinagould) May 4, 2022