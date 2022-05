Zinkia, creador de Pocoyó, duplica sus ingresos en 2021; es su mejor año

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) – La productora española Zinkia, creadora de Pocoyó, cerró 2021 como el mejor año de su historia tras duplicar sus ingresos, hasta alcanzar los 9.8 millones de euros, según ha informado la firma en un comunicado.

El Resultado Bruto de Explotación (Ebitda, por sus siglas en inglés) de la compañía en 2021 se elevó un 183 por ciento el pasado ejercicio, hasta situarse en los 4.05 millones de euros.

La productora de Pocoyó ha subrayado que cuenta con una “solidez financiera” que le permite acometer en 2022 un “ambicioso” plan de expansión cuyo objetivo es ampliar su catálogo de propiedades para diversificar su negocio.

En esta “hoja de ruta”, el primer paso lo dio a finales de 2021, tras cerrar un acuerdo con el estudio de animación canario KOYI Talent para hacerse con el 100 por ciento de la compañía, incorporando así tres nuevas marcas a sus contenidos: Bumpy: The Bear, Ghost Bros y Bugsted.

Asimismo, Zinkia está trabajando en Yanco&Dina, un nuevo título que se presentará en junio de este año, mientras que ya ha iniciado la preproducción de la quinta temporada de Pocoyó.

POCOYÓ CELEBRA SU 20 ANIVERSARIO

Por su parte, Pocoyó celebra este 2022 su 20 aniversario, tras haber completado el mejor año de su historia en 2021. En la actualidad, sus contenidos pueden verse en 150 países a través de canales de televisión en abierto, televisión por cable, plataformas de VOD y de su OTT en Estados Unidos.

Una audiencia global que se ha elevado tras cerrar Zinkia nuevos acuerdos de emisión, el más reciente con Disney+, que incorpora por primera vez la serie a su contenedor de contenidos para varios países europeos, el acuerdo con HBO para Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, Oriente Medio y África (EMEA) y la renovación de su acuerdo con Netflix.

Pocoyó sigue ampliando su presencia a través de videojuegos y licencias. Así, Zinkia lanzó en 2021 Pocoyo Party, el primer videojuego de Pocoyó para PlayStation y Nintendo Switch del que ya se han vendido más de 35 mil unidades en los primeros nueves meses.

