OMS estima 626 mil muertes ligadas a COVID en México; casi duplican la cifra oficial

Ginebra, 5 may (EFE).- En 2020 y 2021 hubo en México un exceso de mortalidad ligado a la COVID-19 de 626 mil personas, lo que incluye personas que fallecieron directamente por la enfermedad, otros problemas médicos e interrupciones de la atención médica derivados de la pandemia, indicó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La cifra casi dobla las 324 mil muertes por la COVID-19 reconocidas por la red sanitaria mexicana a día de hoy desde el inicio de la pandemia, según se desprende del informe sobre exceso de mortalidad global presentado por expertos de la OMS.

Más de dos terceras partes del exceso de mortalidad global ligado a la COVID (cifrado en 14.9 millones de personas) se concentraron en México y otros nueve países especialmente golpeados por la pandemia: India, Rusia, Indonesia, Estados Unidos, Brasil, Perú, Turquía, Egipto y Sudáfrica.

Sin embargo, en países como Estados Unidos, Brasil, o Perú las cifras presentadas hoy por la OMS coinciden aproximadamente con el número de fallecidos por la COVID reportados por las autoridades sanitarias nacionales en los años 2020 y 2021.

En India, sin embargo, el exceso de mortalidad calculado en ese periodo fue de 4.7 millones de personas, mientras que sólo se reportaron 523 mil decesos por la COVID.

En Egipto se reportaron 24 mil decesos directos por la COVID, mientras que el exceso de mortalidad en 2020 y 2021 supera las 250 mil personas, una disparidad que también se aprecia en proporciones similares en otros países altamente poblados de África, como Nigeria y Etiopía.

The new estimates are the result of close consultation with countries & regions, supported by the work of the Technical Advisory Group for #COVID19 Mortality Assessment who have developed a new

methodology to generate comparable mortality estimates even where data are incomplete. https://t.co/l3DRDAEAwJ

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 5, 2022