Luego de 6 meses en la EEI, la misión Crew-3 comienza su viaje de vuelta a la Tierra

Miami (EU), 5 may (EFE).- La misión Crew-3 comenzó este jueves el viaje de vuelta a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional (EEI), donde sus cuatro tripulantes permanecieron casi seis meses realizando investigaciones científicas.

En su interior viajan los astronautas de la NASA Kayla Barron, Raja Chari y Tom Marshburn, así como el astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) Matthias Maurer, quienes además transportan material de investigación.

El miércoles, antes de su partida, el comandante Tom Marshburn, de la NASA, entregó el mando de la estación al cosmonauta ruso Oleg Artemyev.

Marshburn destacó que el trabajo que se realiza en la EEI permite salvar vidas y mejorar la existencia de los humanos y aprovechó para poner de relieve que el “legado” de la EEI es la “cooperación internacional en un mundo en paz”, un sentimiento que compartió el cosmonauta ruso.

“Gracias por su amistad”, dijo Artemyev antes de fundirse en un abrazo con Marshburn.

Los miembros de esta misión retornan a casa luego de ser relevados por los integrantes de la Crew-4, quienes arribaron al laboratorio orbital el pasado 27 de abril y permanecerán ahí también unos seis meses.

La Crew-4 está integrada por los astronautas de la NASA Kjell Lindgren, Robert Hines y Jessica Watkins y la italiana Samantha Cristoforetti, de la Agencia Espacial Europea (ESA), quienes viajaron a bordo de una nueva cápsula Dragon, a la que han bautizado como Freedom.

Dragon separation confirmed! The spacecraft will now execute four departure burns to move away from the @space_station. Dragon will reenter the Earth's atmosphere and splashdown in ~23.5 hours pic.twitter.com/1sZIe1H7UB

— SpaceX (@SpaceX) May 5, 2022