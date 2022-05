¿Cómo medir la pobreza analizando la luz nocturna desde el espacio? Método la estima

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) – Un método novedoso para estimar el bienestar económico global con imágenes satelitales nocturnas ha sido presentado por el Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA)

En los países en desarrollo, las áreas que no están iluminadas por la noche generalmente indican un desarrollo limitado, mientras que las áreas muy iluminadas indican áreas más desarrolladas, como las ciudades capitales, donde la infraestructura es abundante.

Tradicionalmente, los investigadores han estado más interesados en utilizar los datos recopilados de las áreas iluminadas, mientras que las áreas no iluminadas generalmente se descartan. Sin embargo, en su estudio recién publicado en Nature Communications, los investigadores del IIASA y colegas de varias otras instituciones se centraron específicamente en los datos de las áreas no iluminadas para estimar el bienestar económico global.

My colleagues and I from @GEO_Essential have a new paper out, "Estimating global economic well-being with unlit settlements": https://t.co/8sYKai1yMF

I would love to know how much an earlier overpass satellite would affect the result. pic.twitter.com/5IC8IGwaQq

— Christopher Kyba (@skyglowberlin) May 5, 2022