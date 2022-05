¿Cómo regenerar las células encargadas de la audición? Un nuevo estudio lo revela

Londres, 5 may (EFE).- Científicos de la Universidad Northwestern de Estados Unidos aseguran haber superado uno de los “grandes obstáculos” que impedían regenerar las células del oído interno encargadas de la audición.

Las ciliadas externas se expanden y contraen en respuesta a la presión que ejercen las ondas de sonido, lo que permite amplificar la señal, mientras que las internas transmiten esa vibración hacia las neuronas, de forma que el cerebro es capaz de advertir los sonidos del entorno.

La muerte de este segundo tipo de células suele estar relacionada con la sordera y los problemas de audición.

Discovery could lead to treatment where cells in the ear are genetically “reprogrammed” to reverse age-related hearing loss. In UK about 40% of 50-yr-olds and 70% of over-70s have a degree of hearing loss.

By @rhysblakely

(£) https://t.co/ZwpnnYd4WL

Study https://t.co/Q44tHTuKmQ

— John Peters (@johnthejack) May 5, 2022