Nuestro vecino California tendrá que racionar el agua si quiere cruzar este verano

Ciudad de México, 5 de mayo (LaOpinión).– Mientras los habitantes del sur de California se preparan para restricciones de agua sin precedentes debido a la sequía en el estado, a los funcionarios les preocupa que algunas comunidades no tengan suficiente agua para pasar el verano, al menos no sin que los residentes y las empresas reduzcan significativamente su uso, según CNN.

El principal funcionario de recursos naturales del estado le dijo a CNN que la emergencia de agua de California muestra claramente la crisis del cambio climático en acción. “Algunos considerarían esto como una llamada de atención. No estoy de acuerdo”, dijo a CNN Wade Crowfoot, secretario de recursos naturales de California. “La alarma ya ha sonado”.

Los científicos informaron a principios de este año que la megasequía actual en el Oeste de Estados Unidos es la peor en al menos mil 200 años y que la crisis climática causada por el hombre la ha empeorado un 72 por ciento.

Durante las últimas dos décadas, el clima en el oeste se ha caracterizado por períodos prolongados de sequía con ráfagas fugaces de precipitaciones invernales que nunca han sido suficientes para superar la grave escasez de agua de la región.

En California, la nieve generalmente se acumula en Sierra Nevada durante el invierno, almacenando un agua preciosa que se derrite gradualmente durante la primavera y principios del verano y repone los depósitos. En un año normal, la nieve derretida proporcionaría el 30 por ciento del agua del estado, según el Departamento de Recursos Hídricos.

Pero para abril, al final de la temporada de lluvias de este año, la capa de nieve de California era solo el 4 por ciento de lo normal. En mayo no había nieve en absoluto.

CORTES AL USO DE AGUA

El Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California, un mayorista regional de agua, vende agua a 26 agencias miembros que luego atienden a unos 19 millones de personas en seis condados.

A la luz de la escasez prevista, Metropolitan, por primera vez en sus casi 100 años de historia, exige que se establezcan restricciones en partes de los condados de Los Ángeles, San Bernardino y Ventura. Tienen dos opciones: pueden implementar limitaciones volumétricas o exigir a los clientes que reduzcan el riego al aire libre a un día a la semana antes del 1 de junio. Escogieron que se reduzca el riesgo.

Al mismo tiempo, el distrito de agua está pidiendo a todos los habitantes del sur de California que reduzcan su consumo en un 35 por ciento, lo que equivale a una asignación de alrededor de 80 galones por persona por día.

“La acción tiene que suceder ahora porque no podemos esperar hasta mediados del verano”, dijo a CNN Adel Hagekhalil, gerente general del Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California. “Será demasiado tarde, y no quiero que nadie abra el grifo y no tenga agua”.