Grupo de expertos revisará reporte de DNV sobre L12 y publicará resultados: Sheinbaum

Un grupo de ingenieros expertos se encargarán de revisar las fallas técnicas que el Gobierno de la Ciudad de México identificó en el último reporte de la empresa DNV, y hacer del conocimiento público las deficiencias.

Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo).– La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se contratará un grupo de ingenieros de renombre para que, junto con el comité de expertos encargados de la rehabilitación de la Línea 12 del Metro, analicen el tercer y último informe de la empresa DNV sobre las causas del desplome.

En tanto que la administración capitalina inició una demanda civil, y posiblemente presentará una penal en contra de la compañía noruega, anunció que buscará a expertos que puedan explicar al público las deficiencias en el reporte.

“No solamente es este juicio, sino que estamos llamando a un tercero, a ingenieros reconocidos que hagan esta valoración y que se presente toda la verdad, y al mismo tiempo el dictamen de la Fiscalía General de Justicia”, indicó en conferencia de prensa desde el pueblo del Peñón de los Baños. “Se está buscando a un grupo de ingenieros de calidad que, inclusive, estamos viendo que todo lo está haciendo, porque todo tiene que ser público”.

Entre los problemas que se habían identificado en el reporte de DNV es que no cumplió con la metodología que la misma empresa había establecido, recalcó Sheinbaum Pardo.

“Hay un cambio radical entre el primero, el segundo reporte y el reporte final; inclusive cambiaron a los técnicos que hicieron el último reporte y ahí es desde donde hace tiempo (…) dijimos ‘aquí hay irregularidades en el tercer reporte’. Entonces, además nos llama la atención que quien levanta el tema son justamente los adversarios, entonces en realidad están politizando un tema que no debería politizarse”, consideró.

Al respecto de la publicación del informe hecho por la empresa extranjera, la Jefa de Gobierno insistió que no se dará a conocer por el juicio que emprendió la administración capitalina contra la empresa, pero rechazó declarar si el documento contenía señalamientos sobre el mantenimiento de la Línea 12, y no confirmó ni negó si grupos opositores influyeron en el informe. Sin embargo, cuando fue cuestionada expresamente si DNV se vendió a grupos “conservadores”, contestó que probablemente no.

“Pues muy probablemente, no, quizá, ingenieros DNV México, por eso nosotros decimos que qué casualidad que sale un informe de ‘Mexicanos por la Corrupción’, que después se suben los adversarios políticos y después lo retoman ellos como un tema, cuando nosotros desde hace un mes estábamos diciendo que tenía un problema y la esencia de quién es el abogado, no se olviden de quién es el abogado que los representa, es un abogado que estuvo participando en la anterior administración y que además hizo un juicio contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2012, entonces cómo va uno a considerar una empresa o la seriedad”, expresó la mandataria sobre la facción mexicana de la empresa.