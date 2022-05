Este libro nace en el contexto del gran éxito que ha tenido el programa informativo actual más importante de México: “Los periodistas”. Un hito comunicativo en la era de los medios digitales, donde diariamente miles de yutuvidentes asistimos a la cita de seis a ocho de la noche. Ahí, con entrevistas, datos, y sentido del humor, se nos informa el pulso de los acontecimientos nacionales e internacionales, sin perder el contacto con las audiencias a través de los chats, donde ya no se nos considera meros espectadores, sino acompañantes, o al menos eso me gusta pensar.

“Los periodistas”, junto con Julio Astillero, nos han dado cobijo a miles de mexicanos en orfandad informativa; aquellos quienes no nos encontramos, ni hallamos la realidad de nuestro país en los medios tradicionales ni en los medios independientes que, en búsqueda de tanta supuesta objetividad, terminaron por inclinar su balanza hacia el centro político, recargados a la derecha. Por eso, es para mí un honor contar con la presencia de periodistas honestos y sólidos a quienes respalda su historia de vida profesional y de compromiso con México, en un espacio de diversidad de pensamiento como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ustedes se preguntarán: ¿Por qué leer el libro La disputa por México. Dos proyectos frente a frente para 2024 de Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela?

Aquí van algunos argumentos para invitarlos, si acaso los necesitaran.

¿Cuántas veces no hemos escuchado en tiempos recientes que México está polarizado, que el Presidente incentiva la crítica hacia los que piensan diferente a la Cuarta Transformación y los deja en evidencia, exponiéndolos a la indefensión? Éstas son afirmaciones sacadas de contexto histórico, como si la historia de México no fuera la de una Nación nacida a pesar de una colonización y después de una heroica guerra de independencia luchada por “los ninguneados”, como diría Fabrizio Mejía Madrid; o como si las contradicciones históricas no hubieran desembocado en un proceso de Reforma y después en la Revolución Mexicana, que al institucionalizarse volvió a condensarse en élites gobernantes.

Desde entonces o desde siempre, México quedó dividido en dos: las élites y los demás. Las élites, como su nombre lo dice, son un grupo “autoselecto” de individuos que amasaron sus fortunas y su poder a costa de los recursos humanos y materiales del país. Con el neoliberalismo, implantado en México en los ochenta del siglo XX, se agudizó la concentración de la riqueza; por eso, cuando Marko Cortés (dirigente del PAN) afirma que lo que se busca son muchos Gustavos (en referencia a Gustavo de Hoyos) o muchos Claudios (en referencia a Claudio X. González Guajardo), habla de horizontes imposibles, el capital tiende a concentrarse, no a distribuirse.

No pensemos entonces que esta discusión es nueva, la de dos proyectos antagónicos. Preguntémonos mejor por qué se quiso ocultar del debate público, e instalar la idea de un progreso estético, sin fondo, donde todos debemos subirnos al barco del “México ganador” para lograr el éxito individual. Ya en los años ochenta, Rolando Cordera y Carlos Tello nos advertían, en su libro México, la disputa por la nación, perspectivas y opciones de desarrollo, que existían dos proyectos, el de los tecnócratas y el nacionalista. El del neoliberalismo ganó, y venimos de más de treinta años de soportarlo. Álvaro y Alejandro, en La disputa por México abordan el tema de frente; sí hay dos proyectos, y hay que documentarlo para la historia; y estas dos visiones de país se van a enfrentar en las urnas en 2024; y no hay mejor manera de conocerlos que en voz de los probables protagonistas. De esto va el libro.

Se divide en dos grandes secciones, a las que los autores no temen llamar por su nombre, A la izquierda y A la derecha; porque sí, incluso desde la academia se intentó que se dejaran de usar estos términos por considerarlos anacrónicos en la era de la globalización; en realidad sólo pretendían que, al esconder los conceptos y las definiciones, se soterrara la continua lucha de clases. Alejandro y Álvaro nos presentan dos visiones para México: la de continuar con los cambios que propone la Cuarta Transformación, sin negar que aún falta mucho para llegar a un país de una democracia participativa, incluyente, y desmantelar las profundas desigualdades, y otro que regrese el poder político a una cúpula donde sólo un pequeño grupo de “expertos” nos impongan su agenda patronal.

La primera sección del libro comienza: “Con cargo a la izquierda”, un texto de Alejandro Páez Varela, donde pone de manifiesto la historia reciente de ambos proyectos. Por un lado uno del PRI, PAN, PRD, sindicatos patronales y grandes empresarios que, durante la segunda mitad del S. XX, encontró su momento cumbre en el periodo neoliberal con Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; y que junto con la prensa y las élites intelectuales frenaron, a través de fraudes electorales, la llegada a la Presidencia en 1988 de Cuauhtémoc Cárdenas y después la de Andrés Manuel en 2006 y 2012 para concluir, no sin mencionar las grandes resistencias y movimientos populares del siglo XX, con la insurrección electoral de 2018 que daría el triunfo a López Obrador. A partir de entonces, se han definido con mayor claridad los bloques que sustentan los dos proyectos. Un bloque, los probables presidenciables de la 4T y el otro, los dirigentes de los partidos coaligados.

En A la izquierda, se encuentran las entrevistas con: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Rocío Nahle, Tatiana Clouthier, Ricardo Monreal y Cuauhtémoc Cárdenas. Ustedes tendrán que leerlas y, sin afán de arruinarles el clímax verán cómo desde este gran bloque existen distintas posturas sobre lo que debe de ser la Cuarta Transformación después de López Obrador, ya juzgarán ustedes a los entrevistados.

La segunda sección A la derecha comienza con un texto de Álvaro Delgado “El proyecto patronal”, donde relata cómo, en casa de Claudio X. González, los partidos PRI, PAN y PRD, en concertacesión, ponen en manos de este magnate un proyecto unitario de la oposición que une a las élites política, económica e intelectual de México, derrotadas en 2018. Proponen, para 2024, un programa de Gobierno de coalición llamado “México ganador”. El primer Gobierno de coalición de la historia de México, pero, si la coalición es una unión transitoria, llevan unidos, con excepción del PRD, desde hace treinta años, desde el Gobierno de Carlos Salinas.

Dicen que quieren más Claudios, más Gustavos, ¿qué no saben que la riqueza tiende a concentrarse y que no hay miles ni cientos de Claudios, sino sólo un puñado, el mismo que gobernó hasta el 2018? Abogan que los radicalismos pertenecen al pasado, que se necesita el pluralismo político, que existe un “México ganador”, entonces, ¿hay un México perdedor? Que ya cambiaron, que “no tienen patrones” y que “no son tan antagónicos al pueblo”. Ya quedará también en ustedes juzgar estas voces compuestas por: Gustavo de Hoyos, Marko Cortés, Jesús Zambrano, Santiago Creel y Maru Campos.

***

¿Por qué es importante que los jóvenes lo lean? (Todos, sin embargo, estamos en el contexto del espacio universitario).

Tenemos que profundizar en una concepción distinta de la política. Comprender que las decisiones que se tomen desde la Presidencia, o el proyecto que esté ahí, afectará nuestras vidas de una u otra manera. También entender que pase lo que pase en 2024, la disputa continuará, y nosotros, todos, seremos partícipes. El libro es un documento de la historia presente de México, donde se nos invita a reflexionar si lo económico debe predominar sobre lo político y lo social; cada quién sacará sus conclusiones, pero aquí, en este libro, están las dos posturas.

Para concluir, quisiera decir que sí hay dos proyectos para la Nación, pero hay sólo un proyecto de Nación. Uno de Nación y otro para las élites. Bloque neoliberal contra bloque nacionalista, conservadores y progresistas o, fuera máscaras: izquierda y derecha.

No debemos tener miedo de decir que hay dos proyectos: uno para una minoría y otro que nos incluya a todos, uno abierto al futuro y el otro cerrado al futuro de unos cuantos. Álvaro y Alejandro plasman en su libro, de manera frontal, que existen estas dos visiones de México y que se encuentran en constante disputa. Por eso su texto es ya imprescindible.

*Presentación del libro “La disputa por México. Dos proyectos frente a frente para 2024” en Ciudad Universitaria.

Andrea Bustamante Salcedo https://www.sinembargo.mx/author/andrea-bustamante Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Estudios en la Maestría en Estudios en Relaciones Internacionales por el Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Profesora titular de las asignaturas: “África” e “Introducción a la Investigación en Ciencias Sociales” en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.