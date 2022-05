Familia de Maradona revela que la camiseta subastada no es la de “La Mano de Dios”

AS MÉXICO

La familia del astro argentino sostienen que la playera subastada no es con la que Maradona anotó el mítico gol contra Inglaterra en el Mundial de México de 1986.

Ciudad de México, 5 de mayo (ASMéxico).- Hace tan solo unas horas, la casa de subastas Sotheby’s anunciaba que había vendido el artículo que la firma anuncia como la camiseta con la que Diego Armando Maradona anotó el gol de “La mano de Dios” en el Mundial de México 1986 ante Inglaterra.

La camiseta es una prenda de cuello en ‘V’, con rayas en dos tonalidades de azul, y los dorsales en plata, usados en este formato para las camisetas de fútbol americano. En la parte anterior se observan los logos distintivos de la AFA, y de la marca de ropa “Le Coq Sportif”, que por aquel entonces vestía a la albiceleste.

Este artículo se ha convertido en la prenda de ropa deportiva más cara de la historia. La casa promotora de la venta ha anunciado el importe de esta por un coste cercano a los 8 millones y medio de euros, una cifra récord en este tipo de artículos míticos en la historia del futbol.

LA FAMILIA ADVIERTE DE QUE NO ES LA CAMISETA DE “LA MANO DE DIOS”

Luego de que se conociera esta subasta que se realizará, Dalma Maradona y su mamá, Claudia Villafañe, salieron a desmentir la información.

¿Es o no es la camiseta que usó Diego contra Inglaterra en el Mundial de 1986? El entorno familiar argumenta que sí, es la camiseta que llevó puesta el Diez pero no es con la que hizo el gol de “la mano de Dios” ni el “Gol del Siglo”, ya que la camiseta que se subastará es la que usó el astro argentino en el primer tiempo y los míticos goles fueron en el segundo tiempo, con otra camiseta.

“Sé perfectamente que él [por Steve Hodge] no la tiene. Mi papá me dijo: ‘¿Cómo le voy a dar la camiseta de mi vida?’”, relató Dalma en un Día Perfecto, en Radio Metro, y aclaró: “La gente que va a participar en esa subasta debe saber que es una camiseta importante, pero es la del primer tiempo que terminó sin goles. Para mí, no tiene valor”.

SOTHEBY’S APORTÓ PRUEBAS DE QUE SÍ ES LA CAMISETA DEL SEGUNDO TIEMPO

La casa de subastas salió a confirmar la autenticidad de la prenda de ropa. Sotheby’s mostró una serie de imágenes donde se pueden apreciar las diferencias de patrón y serigrafía de ambas camisetas, y otra serie de comparativas con la camiseta del segundo tiempo con respecto al artículo que estaba en su posesión.

La casa de subastas birtánica Sotheby's confirmó que la camiseta a subastar es la usada por Diego en el segundo tiempo. pic.twitter.com/Jp2H8Mc5n2 — Maradona Retro PICS (@MaradonaPICS) April 8, 2022

Según las muestras que ha expuesto la casa, parece que los detalles marcados en el borado del escudo de la Asociación Argentina de Fútbol coinciden con los que se aprecian en las fotos del segundo tiempo de aquel partido.

A su vez, la serigrafía del dorsal se realizó a mano, por lo que el paralelismo de las franjas verticales con respecto a la del borde del dorsal no es realmente exacto y existe una forma visual de comprobarlo. Un usuario de Twitter ha mostrado los errores a la hora de planchar el número que la hacen única.

