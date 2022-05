Director de la serie de Percy Jackson para Disney+ anuncia a sus protagonistas

Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo).- El director de la nueva serie de Percy Jackson para la plataforma de Disney+ anunció a los nuevos actores que se suman al reparto del proyecto.

A través de Twitter, los productores de la serie compartieron una imagen de los actores que formaran parte de la nueva aventura de Percy Jaackson.

En la imagen se observa a los actores Leah Sava Jeffries (Empire), Aryan Simhadri (Más barato por docena) y Walker Scobell (The Adam Project), quien había sido anunciado previamente; asimismo, la publicación adelanta que los tres actores serán los protagonista.

Welcome home demigods ⚡ Meet Annabeth, Percy, and Grover. Get ready for #PercyJackson and The Olympians coming to @DisneyPlus. pic.twitter.com/l6mhR20WCw

— Percy Jackson (@PercySeries) May 5, 2022