VIDEO: El actor Julián Gil comparte con fans su batalla contra el cáncer de piel

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 5 de mayo (ASMéxico).- El actor Julián Gil sorprendió a sus fans, tras revelar que fue diagnosticado con cáncer de piel y aunque aclaró que ahora se encuentra mejor de salud, sí ha sido un proceso complicado; incluso, los tratamientos a los que se ha sometido le han dejado una cicatriz, por lo que recibió diversos cuestionamientos por parte de sus fans.

Así que el intérprete decidió sincerarse y, por medio de un comunicado en sus redes sociales, compartió que la enfermedad se le fue detectado en medio de la pandemia por COVID-19. Acompañó su testimonio con un video que contiene varias imágenes del estado de su piel.

Gil contó que todo comenzó cuando se dio cuenta que tenía un “lunarcito con un poco de relieve”, por lo que decidió ir al doctor para saber qué era lo que tenía. “Para mí fue un shock sumamente grande enterarme de que tenía cáncer de piel, como cualquier persona nunca pensé que me iba a dar, nos creemos los superhéroes y que no va a pasar nada”, agregó.

Enfatizó que el propósito del video era concientizar a su público de que el sol puede resultar dañino. “Entiendo que [el cáncer] debió haber sido por el exceso de sol, en Puerto Rico yo abusé mucho del sol, yo quería estar negro, achicharrado”, aseguró el intérprete.

“Todo mundo me decía que no tomara tanto sol, que me iba a dar cáncer de piel, pero yo me creía superhéroe y creí que no me iba a dar. No tomen sol, o al menos no tanto o usen bloqueador o protector solar”, recordó Julián.