Las Chivas del Guadalajara renueva el contrato de Alexis Vega hasta el 2024

Esta tarde, el club de la Liga Mx compartió las fotos del momento en el que Alexis Vega firma su contrato de renovación hasta el 2024 con el Rebaño Sagrado de las Chivas.

Por César Huerta

Ciudad de México, 5 de mayo (ASMéxico).- Alexis Vega seguirá con Chivas hasta 2024. Este jueves, la directiva del Rebaño Sagrado anunció la renovación de su futbolista más destacado, luego de meses de negociaciones. Así, terminaron los rumores que ponían al 10 rojiblanco en la mira de otros equipos, tanto de México como de Europa. La firma del nuevo contrato se realizó en la sala de trofeos del Estadio Akron.

“Primero, dónde estamos, aquí está toda la historia de esta institución, aquí están las 12 copas. Con Alexis, sus compañeros y esta gran afición, muy prono vamos a poner la 13 por aquí. Felicidades, Alexis”, dijo el director deportivo del club, Ricardo Peláez, después de que el jugador estampara todas las firmas necesarias en el documento que extiende su convenio con Chivas.

“Totalmente agradecido, primero con Amaury que hizo un esfuerzo grandísimo para que me pudiera quedar, con Ricardo que estuvo siempre al pendiente de mí en todas las negociaciones y agradecer a la afición que me ha arropado de la mejor manera. Muy contento de anunciar mi renovación con este club que tanto me ha dado. Estoy seguro que junto a mis compañeros podremos conseguir un trofeo más para esas vitrinas”, dijo el futbolista, por su parte.

“Estoy totalmente feliz, obviamente primero pienso en el Guadalajara que me abre puertas para Selección. Estoy muy ilusionado de seguir acá, desde el día uno me han tratado de la mejor manera y trataré de poner siempre mi granito de arena, matarme en cada partido para dar alegrías a la gente que tanto merece”, añadió Alexis Vega.

La negociación no fue sencilla. Se extendió durante largos meses. Mucho se rumoró el interés de Monterrey, que presuntamente pondría sobre la mesa una oferta de dos millones de pesos mensuales como sueldo para el futbolista. Al final, el propio jugador reconoció que también tomó en cuenta el aspecto sentimental.

“Chivas significa parte de mi corazón, le he tomado muchísimo cariño a este gran equipo. Estoy muy contento, muy feliz, voy a representar estos colores y esta camisa, como se merece. De verdad nunca imaginé esa sensación de besar el escudo del Guadalajara. Eso me lo regaló el tiempo, darme cuenta la gran historia del club, de su gente. Nomás que no traigo la camisa, si pudiera ahorita mismo lo besaba”, aseguró.

“Vienen grandes cosas, buscamos la calificación a la Liguilla, estoy seguro que haremos un buen partido y vamos a estar en la Liguilla. Agradecerles a todos los chivahermanos por su apoyo, sus muestras de cariño, quiero que sepan y estén felices que renuevo mi contrato con Chivas, vamos a estar mucho tiempo disfrutando juntos”, concluyó Alexis Vega.

