Fanáticos piden que John Krasinski tenga importante rol en Los 4 Fantásticos

MADRID, 5 de mayo (EuropaPress).- Durante meses, años incluso, se viene especulado con la posibilidad de que John Krasinski sea el encargado de dar vida a Reed Richards, líder de Los 4 Fantásticos, en el Universo Cinematográfico Marvel. Y a la espera de confirmar su fichaje como Mr. Fantástico, los fans de de la Casa de las Ideas aún quieren más y piden que el actor tenga un rol aún más relevante en la saga, ahora que el proyecto se ha quedado sin director.

Marvel ya confirmó que Los 4 Fantásticos tendrán su propia película y los fans quieren que sea Krasinski quien la dirija. En una entrevista con ComicBook.com ya le preguntaron al intérprete, que ya ha dirigido las dos entregas de la saga Un lugar tranquilo, si estaría dispuesto a ponerse tras las cámaras para la Casa de las Ideas.

“No tengo información privilegiada en absoluto, pero según mi conversación con John Krasinski en 2020, apostaría todo mi dinero a que este dirigirá Los 4 Fantásticos“, escribió en Twitter Chris Killian, quien entrevistó al actor para ComicBook.com.

I have no inside info whatsoever, but based on my conversation with John Krasinski in 2020–

I would bet all my money that this man will be directing Fantastic Four pic.twitter.com/YIMxVvRHwd

— Chris Killian (@chriskillian) May 1, 2022