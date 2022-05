¿Quién es Xochitl Gómez, la mexico-americana que triunfa en Doctor Strange?

Con tan solo 16 años, Gómez llegará a la pantalla grande este viernes como América Chávez en el estreno de Doctor Strange en el Universo de la Locura de Marvel.

Por Mauro Marines

Saltillo, 5 de mayo (Vanguardia).- La presencia latina en Hollywood cada vez es más fuerte, y más joven. Con 16 años, Xochitl Gómez es la nueva integrante del Universo Cinematográfico de Marvel, quien debutó esta semana como la superheroína America Chávez en la película Doctor Strange en el Multiverso de la locura.

En esta cinta, donde comparte créditos con Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen —de quien ha declarado se considera fan, y siguió muy de cerca sus hábitos como actriz para aprender de ella—, ella interpreta al personaje con poderes que le permiten saltar entre distintos universos, lo que la vuelve un blanco y requiere la ayuda de Doctor Strange para enfrentar esta amenaza.

En diversas entrevistas la joven mexico-estadounidense, que nació en 2006 en Los Ángeles, California, aseguró que tiene preparándose para su carrera como actriz desde muy niña, y de hecho tomó clases de artes marciales por recomendación de su madre, a sabiendas de que el cine de acción podría ser un buen lugar para alcanzar la fama.

“Nunca pensé que actuaría en superproducciones, pero mi madre me decía: ‘Tienes que tomar clases de artes marciales, hay papeles para ello’. Lo he practicado desde pequeña y, al final, cuando me dieron el papel podía verme como una superheroína”, comentó.

“Xochitl trae tantas cosas a esta película, y al MCU. Su juventud y sentido de gozo. Es como si respirara aire fresco. Me hubiera encantado ser ella cuando yo era de 25 y comencé”, describió por su parte Elizabeth Olsen durante la premier del filme.

Gómez también participó en la serie de 2020 de Netflix The baby-sitters club.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE VANGUARDIA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.