Piñatería Ramírez hace “homenaje” a Debanhi Escobar; son criticados en redes sociales

La famosa piñatería de Reynosa que ha hecho piñatas a distintas celebridades y personajes virales comaprtió un “homenaje” que quiso hacer a la joven Debanhi Escobar y “a todas las desaparecidas”.

Por Liz Hernández

Saltillo, 5 de mayo (Vanguardia).- “Nuestro homanaje a Debanhi y a todas las desaparecidas. Esto no es una guerra de hombres contra mujeres, es cuestión de como sociedad, cuidarnos unos a otros y educar correctamente a los que vienen atrás”, sentenció la Piñatería Ramírez en su cuenta de Facebook.

Luego de realizar diversas piñatas con momentos bochornosos de famosos, celebridades, figuras de Internet y entre otros, el polémico negocio publicó en sus redes una piñata “en honor” a Debanhi, enseguida de su fatídico desaparecimiento y, posteriormente, presunto feminicidio.

Desde una mofa a Andra Escamilla “La Compañere”, la escena protagonizada por los Smith y Chris Rock en los Óscars, el viral video de Galilea Montijo llorando, ahora la piñatería se dedicó a “rendirle homenaje” a Debanhi con una de sus piñatas.

Frente a un mensaje donde sentencian “JUSTICIA” y “NINGUNA +”, Piñatería Ramírez sentenció que, aunque para muchos parezca una burla, esta piñata no estaría en venta, sólo era un homenaje.

Sin embargo, la “ridiculización” de la imagen de Debanhi Susana Escobar indignó a cientos de feministas en Twitter, quienes señalan y la piñatería se ha vuelto popular por burlarse de los demás.

“No es solo el miedo de que nos pase algo, ahora sumemos el miedo de terminar ridiculizadas, que tu muerte se vuelva en el circo morboso en turno de redes y televisoras y la gente tomándose selfies con la familia como si fueran celebridades”, sentenció la usuaria @BritneySplits en Twitter.

Mientras sus seguidores intentaron defenderlos por realizar la piñata, el movimiento feminista recordó que, en el pasado, el negocio se ha burlado de su lucha, llamándolas incluso “femilocas”.

Que asco da piñatería Ramírez, no es la primera vez que llegan a esos niveles de misoginia y violencia, y lo más feo es la banda que les aplaude 😡 https://t.co/9gMMjvvZ7O — Hija_Del_Mall (@Hija_Del_Mall) May 5, 2022

“Ustedes no tienen la verdad absoluta, entiendan que ustedes me cagan por esto. Los demás tenemos los mismos derechos… no son solo ustedes… su movimiento anti-hombres no ayuda en nada”, sentenció el negocio ante las críticas.

La revictimización es un caso muy común en feminicidios, desapariciones y asesinatos, donde “reviven” la experiencia traumática que pudo vivir una persona, regresando a su papel de víctima; en la situación de Debanhi, se ha juzgado que medios y otras publicaciones han lucrado con su desaparición.

“A ustedes no les interesa en lo más mínimo las desaparecidas, ni tampoco los feminicidios, les importa la fama y el reconocimiento del público. La sororidad en este tipo de casos (como el de la hermana Debahi) va mucho más allá de un simple homenaje mediante una piñata”, refirió Emma Sosa, usuaria de Facebook.

“Hacer comentarios como el de las 24 horas refleja el nulo respeto que guardan ante la gravedad de la situación, ante el dolor de todas las familias mexicanas que tenemos mujeres desaparecidas” agregó, luego de que el negocio compartiera en los comentarios: “Estará afuera las 24 horas….ahi se las encargo”.

Asimismo, le recordaron al negocio cuando hicieron una piñata de “La Reinota”, una mujer feminista, siendo agredida, donde “Brozo” le tocaba el seno.

“Mucho homenaje, mucho ‘esto no es una guerra de hombres contra mujeres’, pero en realidad ustedes Piñateria Ramírez son unos totales hipócritas. Tengo memoria, no me sirve su marketing queda bien”, concluyó Noelia Seas Alarcón en Facebook.

