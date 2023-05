Claudia, Adán y Monreal, presidenciables de Morena, darán apoyo en Edomex y Coahuila

Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo).– Luego del llamado de Mario Delgado, líder de Morena, a los aspirantes presidenciables de su partido para concentrarse en las elecciones del Estado de México y Coahuila, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Ricardo Monreal confirmaron que apoyarán a los candidatos en estas dos entidades.

–¿Coincide en que primero son estas elecciones y ya después tendrían que ver todo lo del 2024?, le preguntó una reportera.

–Así es, para todo hay tiempo, sobre todo guardar la unidad, lo más importante es el proyecto, respondió.

— Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 5, 2023

Adán Augusto López, Secretario de Gobernación, también confirmó haber hablado con el dirigente nacional de Morena sobre las elecciones en Coahuila y el Estado de México.

También fue cuestionado sobre las gorras que repartieron con su nombre en el evento. “No sé, yo estaba aquí, pero si tienen video ayúdenme para que yo denuncie”, dijo al deslindarse de esta promoción.

— Capital México (@CapitalMexico) May 5, 2023

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, confirmó que acudirá “de manera institucional” para respaldar las campañas. En entrevista con el diario Reforma dio detalles acerca del encuentro con Mario Delgado.

“Nos solicitó que ya no hiciéramos mítines o giras de tipo personal y participar institucionalmente, porque pasando un mes nos reuniremos para fijar las reglas (de 2024)”, explicó.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, exhortó ayer a los aspirantes de Morena a concentrarse en los comicios del Estado de México y Coahuila.

“Para llegar al 24 hay que pasar por el 23, entonces no hay que saltarnos los pasos. Les decía a los aspirantes que mejor nos ayuden, sobre todo en Coahuila donde hay esta confusión porque no fuimos en alianza, y esa división no nos está permitiendo consolidar el voto en favor de Morena que es el único que tiene la posibilidad de derrotar al PRI”, declaró.