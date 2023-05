VIDEOS: Sismo en Japón deja al menos 1 muerto y 13 heridos; no hay amenaza de tsunami

Por Mary Yamaguchi

TOKIO (AP) — Un potente sismo poco profundo remeció el viernes el centro de Japón y causó al menos un fallecido y 13 heridos, pero no provocó alertas de tsunami.

El terremoto de magnitud 6.2 se registró en la prefectura de Ishikawa, cerca de la costa centroccidental de la principal isla del país, Honshu, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. La Agencia Meteorológica de Japón dijo que alcanzó una magnitud de 6.5 y se registró a una profundidad de unos 12 kilómetros (7.5 millas).

El momento del terremoto en #Ishikawa. Lo siento mucho por el pueblo de Japón.

The moment of the earthquake on Ishikawa. I am deeply sorry for japanese people

