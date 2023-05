IEEM nombra a Ginarely Valencia como nueva moderadora para segundo debate en Edomex

La moderadora para el siguiente debate entre las candidatas por el Gobierno del Edomex fue elegida esta tarde a través de un sorteo; Valencia Alcántara forma parte de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.

Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo).- El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) determinó este viernes que la periodista Ginarely Valencia Alcántara será la nueva moderadora para el Segundo Debate entre las candidatas Delfina Gómez Álvarez y Alejandra del Moral por la gubernatura de la entidad.

El IEEM informó que el día de hoy se llevó a cabo la segunda reunión de trabajo ordinario del Comité Especial para la Organización de Debates se definió mediante un sorteo la designación de la nueva moderadora que conducirá el segundo debate, próxima realizarse el 18 de mayo de este año.

Ginarely Valencia Alcántara estudió la licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

Ha trabajado en medios como Televisa Estado de México, Uni Radio 99.7 FM y la Agencia MVT.

Actualmente, Valencia Alcántara es directora general de Comunicación Universitaria de la UAEM, además de ser integrante de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.

“Será una gran oportunidad de abonar a la libre discusión de las ideas y contraste de propuestas que alienten a la participación ciudadana de manera informada”, escribió en su cuenta de Twitter como agradecimiento por su elección.

Delfina Gómez Álvarez, candidata a la gubernatura del Estado de México por Morena, PVEM y PT, aseguró que no condicionó su participación en el segundo debate, sólo hizo una petición para haya respeto por parte de la moderadora y que sea imparcial, esto luego de la denuncia de la periodista Pamela Cerdeira.

“Yo le pedí al compañero que me representa [en el IEEM] que hiciera unas propuestas, sobre todo porque queremos un marco de respeto y que sea un verdadero ejercicio de debate. La vez pasada hubo algunas situaciones que lamentablemente no se logró sentirse a gusto. Yo le pedí a él. No sé qué le hayan comentado, hasta mañana me informan”, dijo en entrevista con medios al salir de los diálogos organizados por Coparmex y organizaciones de la sociedad civil en el Estado de México.

–¿Hasta hoy no condiciona su asistencia?, le preguntó una reportera.

–No, lo que sí pido es que sí haya respeto, que no haya esa denotación porque el Estados de México lo que necesita es paz y creo que ese tipo de actitudes no deja nada bueno. No es tanto condicionar, es más bien una petición que se hace, respondió.

La periodista Pamela Cerdeira publicó un video en donde denunció que Morena estaba condicionando su participación en el segundo debate del Estado de México. Cuestionó la intención del partido e invitó a las candidatas Alejandra del Moral y Delfina Gómez a su programa en MVS.

“Morena ha condicionado su participación en el debate a cambio de que se modifique quién y cómo se debe moderar y la coalición, con tal de tener su debate, parece estar cediendo”, dijo en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Denunció que “quieren limitar la libertad de expresión” en el debate y dijo que están tratando como “menores de edad a las candidatas”.

“Delfina y Alejandra, a las dos les hago la invitación para realizar este ejercicio en mi espacio en MVS Radio, a la hora y día que ustedes dispongan durante la próxima semana. A los partidos, gracias, así no, mucha gracias”, expresó la conductora.

