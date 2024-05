SONDEO ¬ Estudiantes de la Panamericana se muestran apáticos hacia presidenciables

Estudiantes de la Universidad Panamericana expresaron apatía por las candidatas y el candidato presidencial porque consideran que no les representan y que no están lo suficientemente preparados para el cargo, sin embargo, dijeron que acudirían a votar el próximo 2 de junio porque es una obligación civil.

Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo).- Jóvenes estudiantes de la Universidad Panamericana (UP), plantel Ciudad de México, mostraron su apatía por las candidatas presidenciales, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, y el candidato Jorge Álvarez Máynez, porque consideran que no les representan, que sus propuestas no han sido suficientes, y sus actitudes durante las campañas y los dos debates no han estado a la altura del cargo que buscan. Aunque aseguraron que acudirán a votar porque es su deber como ciudadanos pero les hubiera gustado tener más opciones para elegir.

SinEmbargo acudió al plantel de la UP en la capital —como ya lo hizo en la UNAM, el ITAM y el IPN— para preguntarle a los estudiantes lo que opinan del actual proceso electoral, y del candidato y las dos candidatas, esto a un mes de la jornada electoral del próximo 2 de junio.

Un estudiante identificado como Nicolás consideró que las campañas se han realizado acorde a lo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador dice en sus conferencias mañaneras “pues al final es una forma de propaganda del partido en turno”. En cuanto a su compañera Sandra, ella mencionó lo decepcionada que está por tener que elegir entre Gálvez, Sheinbaum y Máynez porque no considera que están los suficientemente preparados y que eso se nota desde los debates presidenciales:

“Es una tristeza lo que va suceder, cómo va a suceder y que no podamos ni meter las manos. Máynez llegó para dividir y generar la idea de que la elección no iba a ser sólo entre dos, yo creo que no están preparados y están llevando sus campañas para simpatizar con la gente en lugar de plantear sus propuestas”, dijo la alumna.

Josune, otra estudiante de la Universidad Panamericana, opinó que actualmente las campañas políticas se realizan para que las personas “tomen partido” y no para que realmente piensen y razonen su voto:

“Es un chiste las campañas, la espectacularización de la política lo hacen para que la gente tome partido en lugar de que piense, todo es una farándula”.

Un joven, Mateo, agregó la idea que en otras universidades también piensan los jóvenes, la publicidad en las calles es obsoleta y lo mejor sería que promocionaran su imagen y propuestas por redes sociales.

“NO TENEMOS OPCIÓN, HAY QUE VOTAR”

“Hay que votar, es un deber que me corresponde, ¿por quién? Ya lo sabremos pero hay que votar”, fue lo que señaló Nicolás al ser cuestionado sobre si alguna de las dos candidatas o candidato lo convencía. Sandra agregó que los debates presidenciales han sido deplorables: “están más ocupados en caerle bien a los jóvenes en lugar de presentar sus propuestas, no los siento preparados ni para el cargo ni para un debate y pues sí me da tristeza que el o la futura presidenta del país sea alguno de ellos”.

“Ninguno me convence pero voy a votar, cada uno está haciendo su estrategia, ninguno me parece increíble, no estoy de acuerdo con muchas cosas de los tres. Los debates no los vi porque me da coraje que alguno de ellos vaya a ser el Presidente”, fue lo que comentó otra alumna identificada como Fernanda.

Josune reflexionó sobre el proceso en general y no tanto de las candidatas y el candidato, dijo que los tres son parte de “la misma estirpe” y que buscar el poder sería ver por el bien de las personas: “nadie está enterado de nada, los medios polarizan, los tres políticos son los mismo”. Abel agregó que el problema de Xóchitl Gálvez es “el legado que trae con ella” pues considera que respaldada por el PAN y el PRI no logrará los votos necesarios para ganar; en cuanto a Claudia Sheinbaum refirió que lo mejor sería si se presenta como una candidata “propia” y no como contaminación del presidente López Obrador.

Los comentarios de estudiantes de la Universidad Panamericana contrasta con las opiniones de las comunidades de la UNAM, el ITAM y el IPN. Por ejemplo, en Ciudad Universitaria destacaron la importancia de que dos mujeres sean las que lideren la carrera presidencial pero, en su mayoría, lamentaron que sus propuestas no lleguen a los jóvenes porque lo que más han visto es propaganda en las calles y peleas entre los tres candidatos en redes sociales.

En el ITAM los comentarios recabados coincidieron con que el diálogo entre jóvenes y candidatos es importante para la toma de decisiones. Y que lo importante es salir a votar independientemente del partido o ideología, tal cual dijeron en la Panamericana. Alumnos del Politécnico reprocharon a los presidenciables por no exponer sus propuestas y plan de gobierno de manera clara, pues lo que les ha dejado las campañas son ataques entre ellos, sin tocar los temas que les preocupan a este sector de la población.

Nancy Gómez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-gomez Nancy Gómez es reportera especializada en periodismo judicial, de datos, derechos humanos y género. Egresada de la FCPyS de la UNAM.