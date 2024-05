“Hemos recuperado la soberanía para decidir el rumbo de México”, dice el Presidente

El mandatario federal destacó la relación que mantiene México con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, con quien estableció crear una relación bilateral basada en la igualdad y veracidad.

Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México ha recuperado la soberanía, la dignidad nacional y la libertad para establecer relaciones de respeto con diferentes naciones, en especial con Estados Unidos, con el fin de decidir el rumbo del país sin presiones extranjeras.

En el marco del 162 aniversario de la Batalla de Puebla, el mandatario federal destacó que el país es una Nación libre e independiente y que no es ni será una colonia o un protectorado de ningún Gobierno, por lo que aprobó una política de buena vecindad y de cooperación.

“Somos un país libre e independiente, esa es la condición fundamental. Sí a la integración económica, sí a la cooperación, sí a una relación de respeto, sí a una política de buena vecindad, sí a la amistad de nuestros pueblos, pero sin olvidar nunca que México es una nación libre, independiente y soberano. No somos ni queremos ser nunca una colonia o un protectorado de ningún Gobierno extranjero trátese de Rusia, de China, de Francia o de Estados Unidos”, pronunció.

En compañía del Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y otros funcionarios del Gobierno, López Obrador destacó la relación que mantiene México con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, con quien estableció crear una relación bilateral basada en la igualdad y veracidad.

A su vez, el Presidente aseveró que el país no se puede negar a la integración económica con la Unión Americana; sin embargo, advirtió que el país es independiente y que esa, resaltó, “es la condición fundamental”.

“México no puede negarse a la integración económica, menos ahora, que hay 40 millones de mexicanos viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos; miles de poblanos y de todos los estados de nuestro país, héroes, heroínas que en los momentos más difíciles por los que ha atravesado nuestro país, sobre todo por la pandemia, no dejaron en el abandono a sus familiares, no dejaron de enviar recursos para fortalecer la economía popular y que no se agravara la crisis de bienestar social”, indicó.

Finalmente, López Obrador aseveró que el pueblo mexicano se ganó su derecho a ser un país independiente, por lo que sostuvo que ha quedado atrás la época de “entreguismo y sumisión”.

“Hemos dejado atrás una época de entreguismo y sumisión. Estamos empeñados en construir un México verdaderamente democrático, en combatir la corrupción, la desigualdad y la pobreza”, concluyó.