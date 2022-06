¿Cómo lograr el bienestar emocional de los más pequeños de casa?

Actualmente la inteligencia emocional es un aspecto clave en la educación, ¿por qué no se enseña en casa o en las escuelas? Las habilidades socioemocionales permiten a los niños y las niñas establecer relaciones significativas. Las experiencias emocionales que viven en los espacios sociales permean en los vínculos, y calidad de vida, así como en su desarrollo social y emocional. En este sentido, la familia impacta sobre el desarrollo emocional de los menores.

Por Virginia Galindo.

Ciudad de México, 5 de junio (SinEmbargo).- Usualmente se piensa que, al hablar de los menores, ellos no tienen la posibilidad de manifestar tristeza, frustración, ira, decepción, ansiedad, estrés, etc. No obstante, ellos tienen el mismo derecho a sentir estas emociones y hablar sobre cómo los hace sentir.

Como padres de familia y público en general, podemos facilitar un contexto seguro para que los más pequeños de casa se sientan en plena confianza de expresar cualquier sensación: miedo, frustración, enojo, alegría, estrés, ansiedad, tristeza, entre otras.

Podemos observar los fuertes cambios emocionales en los más pequeños que la pandemia por COVID-19 ha tenido en México. Sin embargo, puede que la pandemia representa solo la punta del iceberg de la salud mental, un iceberg que hemos pasado por alto durante demasiado tiempo.

Veamos cuáles son algunas reacciones psicológicas observadas en los infantes y adolescentes durante la pandemia:

–Menores de 5 años: cambio del comportamiento, ansiedad, irritabilidad, pasividad, aislamiento, agresividad, conductas regresivas (succión del pulgar, pérdida del control esfinteriano, regresión del lenguaje) y terror nocturno.

–Entre 5 y 11 años: fallas en la atención y concentración, dificultades de memoria, irritabilidad, baja tolerancia a la frustración, ansiedad, estrés, apatía, y depresión.

Actualmente la inteligencia emocional es un aspecto clave en la educación, ¿por qué no se enseña en casa o en las escuelas? Tenemos que recordar que las niñas, niños y adolescentes son el futuro de nuestro país.

En la infancia comienza el descubrimiento de las emociones, el intento de regulación en las mismas, así como la búsqueda de respuestas adecuadas. Como tutores o adultos debemos de ayudarles a los niños desde pequeños a desarrollar una inteligencia emocional adecuada. La inteligencia emocional; se refiere a la habilidad de reconocer nuestras emociones y las de los demás, ayudando a que los niños tengan un alto conocimiento de cómo autorregular y expresar sus emociones.

Las habilidades socioemocionales permiten a los niños y las niñas establecer relaciones significativas. Las experiencias emocionales que viven en los espacios sociales permean en los vínculos, y calidad de vida, así como en su desarrollo social y emocional. En este sentido, la familia impacta sobre el desarrollo emocional de los menores.

Magazine, it´s okay y Distroller te dan las siguientes recomendaciones para lograr el bienestar emocional de los más pequeños.

Reconocer cuales son las emociones que rodean la casa. ¿Cuál es el sentimiento que prevalece o constantemente demostramos, expresamos y transmitimos en casa? Si nuestro sentimiento principal es la alegría, nuestros niños sabrán vivir en la alegría, si la emoción es seguridad transmitiremos paz. Por lo que debemos hacer conciencia, primero darnos cuenta de ¿cómo nos sentimos como adultos y qué transmitimos? Si llegamos contentos de la calle y compartimos la alegría, nuestros hijos contactaran con ese sentimiento y podemos decir: “yo estoy contento por esto… y ustedes porque se sienten felices hoy?”

Asimismo, si llegamos enojados, transmitiremos el estrés y ansiedad a los niños, ya que gritamos o no hablamos el enojo con ellos. Podemos llegar tristes o enojados y decirles; “tengo cara de enojado o triste porque me paso esto…voy a enojarme bien, me voy a tranquilizar y les platicare como lo logré”.

Está bien practicar el enojarnos bien: esto es reconocer el enojo, dándome cuenta que lo estoy sintiendo. ¿Qué es lo que me está haciendo enojar? Sin juzgar dejamos que pase la emoción como las nubes se mueven en el cielo. Contar hasta 10 respirando profundamente haciendo consciencia de cómo el aire entra y sale de la nariz. Nos preguntamos ¿En qué parte de mi cuerpo siento el enojo?

Recuerda enseñar a tu hijo o hija la importancia de reconocer y asimilar las emociones, incluida el enojo. Para expresarlo de una manera objetiva, una recomendación es que le enseñes a que juntos lleven sus manos a donde se encuentra su corazón, esto es un tierno recordatorio de lo importante que es no hacerse daño a uno mismo ni a los que nos rodean. Por último, dialoguen juntos para hablar sobre lo que les enoja abiertamente.

Mandar mensaje resiliente a nuestros pequeños: Para lograr el bienestar emocional, es clave crear un ambiente familiar donde constantemente se manden mensajes positivos, por ejemplo: “Tú me importas”, “yo te quiero”, “creo en ti” “tú puedes”, “tus emociones siempre son válidas”, “está bien llorar”.

Virginia Galindo es Maestra en psicoterapia de niños y adolescentes y Virginia López, psicóloga clínica; fundadoras de la plataforma digital it´s okay y que recientemente unió esfuerzos con la firma mexicana Distroller para impulsar el bienestar emocional y la salud mental de las nuevas generaciones.