Tormenta tropical “Alex” estrena temporada de huracanes en el Atlántico; va a Bermuda

Por Brendan Farrington

MIAMI (AP).— La tormenta tropical “Alex”, la primera con nombre en la temporada de huracanes del Atlántico, se dirigía hacia Bermuda después de provocar inundaciones en algunos caminos de Florida.

“Alex” alcanzó fuerza de tormenta tropical tras fortalecerse frente a la costa este de Florida el domingo por la madrugada.

Los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes dijeron a las 8 de la mañana (12:00 GMT) que “Alex” tenía vientos sostenidos máximos de 80 kph (50 mph) y su centro se encontraba unos mil 020 kilómetros (635 millas) al oeste-suroeste de Bermuda.

Here are the Key Messages for Tropical Storm #Alex for Advisory 11 on Sunday morning, June 5. The latest forecast is always at https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/sIIEbdestK

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 5, 2022