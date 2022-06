Oaxaca: 81 casillas no serán instaladas por los daños de “Agatha” y otros conflictos

El Consejo informó que debido a las afectaciones ocasionadas por el huracán, 48 casillas en 13 municipios del estado no podrán instalarse, mientras que otras 33 no serán colocadas por conflictos comunitarios.

Ciudad de México, 5 de junio (SinEmbargo).- Al inicio de la sesión permanente de seguimiento al desarrollo de la jornada electoral, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) guardó un minuto de silencio por las nueve personas que fallecieron en la entidad por el paso de “Agatha”.

Asimismo, el Consejo informó que debido a las afectaciones ocasionadas por el huracán, 48 casillas en 13 municipios del estado no podrán instalarse, mientras que otras 33 no serán colocadas por conflictos políticos y electorales.

La Consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, destacó que aún con el impacto del huracán, capacitadores y funcionarios electorales hicieron todo lo que está a su alcance para instalar más de cinco mil casillas.

Detalló que a las 08:00 horas inició la jornada electoral en donde se instalaron más de cinco mil casillas para que puedan votar los más de tres millones de ciudadanos y ciudadanas inscritos en la lista nominal. Para esta ocasión, dijo, se imprimieron tres millones 187 mil 882 boletas electorales.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía de todo el estado “para que acudan a su casilla y emitan su voto, pues el ejercicio de la libertad política es la expresión máxima para frenar cualquier tentación autoritaria”.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal desplegó alrededor de dos mil policías “para garantizar el orden, la paz social y salvaguardar la integridad física de las familias oaxaqueñas” durante el desarrollo de la jornada electoral.

El pasado 3 de mayo, el Instituto Nacional Electoral (INE) reconoció que en el estado de Oaxaca se presentaron problemas para instalar la totalidad de las casillas para las elecciones de este domingo 5 de junio, esto debido al paso del huracán “Agatha” y por conflictos comunitarios.

El secretario ejecutivo del organismo electoral, Edmundo Jacobo, detalló que la región que abarca desde Huatulco hasta Puerto Escondido, pasando por Tonameca y Pochutla, registra daños en comunidades y protestas para exigir atención tras el fenómeno metereológico.

“Estamos entregando los paquetes, todavía no tenemos un balance completo, pero en el caso de que no se pudieran entregar serían muy pocos, y respetaremos sin duda el sentido de la propia comunidad. La comunidad está demandando la atención inmediata del Gobierno local y federal frente al desastre. La prioridad es la atención y acompañamos el reclamo de las comunidades para que los efectos del huracán sean lo primero que se atienda y no pondremos en riesgo el proceso electoral por estas justas demandas”, remarcó el funcionario.

“Agatha” fue el meteoro más potente en tocar tierra que se ha registrado en un mes de mayo en el Pacífico oriental, indicó Jeff Masters, meteorólogo de Yale Climate Connections y fundador de Weather Underground.

El ojo de la tormenta llegó a Oaxaca el 30 de mayo por la tarde como un potente huracán de categoría dos, con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, pero perdió fuerza rápidamente al avanzar tierra adentro. El paso de “Agatha” dejó a nueve personas muertas y varias desaparecidas.

-Con información de AP