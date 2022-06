VIDEO: Afectados por huracán “Agatha” queman urnas y boletas en Oaxaca; exigen apoyos

El pasado 3 de mayo, el Instituto Nacional Electoral reconoció que en el estado de Oaxaca se presentaron problemas para instalar la totalidad de las casillas para las elecciones de este domingo 5 de junio.

Ciudad de México, 5 de junio (SinEmbargo).- Habitantes de los municipios San Juan Guichicovi y San Miguel del Puerto, en Oaxaca, quemaron esta mañana urnas y boletas en protesta por la falta de apoyos luego de los daños causados por el paso del huracán “Agatha”, así como por conflictos políticos.

De acuerdo con los primeros reportes, la papelería electoral fue quemada por pobladores en Barra de Copalita, en el municipio de San Miguel del Puerto, como forma de protesta para exigir atención tras el fenómeno metereológico.

Mientras que en la comunidad de El Encinal Colorado, perteneciente al municipio de San Juan Guichicovi, al norte del Istmo de Tehuantepec, personas quemaron urnas por inconformidad con su expresidente municipal, Raynel Ramírez.

En Oaxaca, en las #Elecciones2022MX, ya se registran los primeros problemas: quema de boletas en Encinal Colorado, municipio de San Juan Guichicovi 🗳️ 📽️De la comunidad pic.twitter.com/AuipptojTd — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 5, 2022

Por ello, se estima que 81 casillas no sean instaladas en la entidad. Autoridades electorales detallaron que 48 casillas en 13 municipios del estado no podrán instalarse debido a las afectaciones ocasionadas por el huracán, mientras que otras 33 no serán colocadas por conflictos políticos y electorales.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) dio a conocer que a las 08:00 horas inició la jornada electoral de este domingo donde se espera que puedan votar los más de tres millones de ciudadanos y ciudadanas inscritos en la lista nominal en las más de cinco mil casillas que se prevén instalar.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal anunció que desplegó alrededor de dos mil policías “para garantizar el orden, la paz social y salvaguardar la integridad física de las familias oaxaqueñas” durante el desarrollo de la jornada electoral.

