Mujer asegura que Bill Cosby la besó a la fuerza cuando tenía 14 años de edad

Por Andrew Dalton

Santa Monica, 5 de mayo (AP).- Una mujer testificó el viernes que tenía 14 años cuando Bill Cosby la llevó al tráiler de una película ambientada en 1975, la agarró para que no pudiera mover los brazos y la besó.

“Estaba luchando por escapar”, dijo. “Fue muy impactante”.

La mujer, que ahora tiene 61 años, contó su historia en un lugar público por primera vez durante un juicio civil en el condado de Los Ángeles por la demanda de Judy Huth, quien alega que Cosby la agredió sexualmente en la Mansión Playboy cuando ella tenía 16 años aproximadamente al mismo tiempo. , en la primavera de 1975.

La mujer testificó que ella, su madre y otros familiares y amigos estaban en el set de Los Ángeles de la película Let’s Do It Again, protagonizada por Cosby y Sidney Poitier, donde Cosby los había invitado a actuar como extras después de conocerlos en un torneo de tenis unos meses antes.

Dijo que Cosby la invitó a solas a su tráiler para que lo ayudara a enderezar la pajarita que llevaba puesta para una escena.

“Me agarró de inmediato”, dijo. “Empezó a besarme, por toda la cara, con la lengua en la garganta”.

Cuando el abogado de Huth, Nathan Goldberg, le preguntó qué tan fuerte la sostenía Cosby, ella respondió: “Lo suficiente como para no poder escapar”.

Después de unos 30 segundos, se soltó y se fue.

Se mostraron imágenes en la corte de Cosby y la joven de 14 años juntos en el torneo de tenis, con él sonriendo y abrazándola. Se mostraron otras fotos de Cosby y la niña con su familia en el set de la película. Huth más tarde conocería a Cosby en un set diferente de la misma película.

Las fotos antiguas de mediados de la década de 1970 ocuparon un lugar destacado en el juicio, uno de los últimos reclamos legales restantes contra Cosby después de que se desestimó su condena penal en Pensilvania y su aseguradora resolvió otras demandas. Dos fotos de Cosby y Huth en la Mansión Playboy se mostraron durante un testimonio anterior. Cosby ha negado haber agredido sexualmente a Huth, y su abogado dice que el caso se trata de su intento de sacar provecho de las fotografías.

La mujer que testificó el viernes dijo que después de dejar el tráiler no le dijo a nadie con quien estaba lo que pasó con Cosby, quien no asistirá al juicio.

“Fue una oportunidad única en la vida”, dijo. “No quería arruinar todo para todos”.

Pasaron el resto del día, apareciendo en una escena de boxeo para la película filmada en el Grand Olympic Auditorium.

En su contrainterrogatorio de la mujer, la abogada de Cosby, Jennifer Bonjean, mostró un fotograma de la película de la niña y su hermano animando en la primera fila junto al ring de boxeo.

Bonjean le preguntó si había estado angustiada en ese momento.

“Probablemente lo estaba”, dijo la mujer.

“¿Probablemente?” preguntó Bonjean.

“Estaba angustiada cuando estaba allí”, dijo.

La mujer dijo que no habló del incidente hasta que se lo contó a su esposo años después y se lo contó a su hija adolescente años después.

Bonjean preguntó si varios informes de los medios con acusaciones en 2015 sobre Cosby la llevaron a presentarse y contarle su historia a Gloria Allred, quien junto con Goldberg la representa tanto a ella como a Huth.

La mujer dijo que un breve clip de Allred la impulsó a hacer esto después de escuchar la negación de Cosby, pero dijo que no tenía intención de presentar una demanda cuando buscó a Allred.

La mujer no es parte de la demanda, pero se le permite testificar junto con otra mujer sobre sus experiencias en el caso de Huth.

Bonjean desafió seriamente a la otra testigo, Margie Shapiro, quien contó su historia varias veces antes a los medios de comunicación y en una conferencia de prensa con Allred.

Shapiro testificó que cuando tenía 19 años en noviembre de 1975, estaba en la Mansión Playboy con Cosby cuando él le dio una pastilla, que ella tomó voluntariamente. Ella dijo que más tarde se despertó de la inconsciencia y lo encontró violándola.

Bonjean presentó un documento que mostraba que se suponía que Shapiro estaría en la corte como acusada el día que dijo que conoció a Cosby cuando trabajaba en una tienda de donas cerca del set de otra película que estaba haciendo.

“Podría haber ido”, dijo Shapiro. “Si hubiera sido necesario, me habría tomado un breve descanso”.

Bonjean también interrogó a Shapiro por una caja de cerillas que se presentó en la corte y que Shapiro dijo que consiguió en la casa de Cosby cuando se detuvieron allí brevemente antes de ir a la mansión.

Escrito en la caja de cerillas estaba “18/11/1975, mi velada en la casa de Bill Cosby”.

“¿Después de esta droga y violación guardaste un recuerdo?” preguntó Bonjean.

“Era importante, fuera bueno o malo”, respondió Shapiro.

Bonjean también cuestionó a Shapiro por su testimonio de que sabía que la píldora que Cosby le dio no era Quaalude, un depresivo popular en la década de 1970, debido al código grabado en ella.

Señaló que en una entrevista de 2016 con la policía dijo que la píldora se parecía a un Quaalude y que Cosby le dijo que era uno.

“O me equivoqué o el detective se equivocó”, dijo Shapiro.

Uno de los miembros del jurado, muchos de los cuales no habían nacido en la década de 1970, levantó la mano y le pidió al juez que aclarara qué era un Quaalude. Shapiro lo comparó con Valium.

Shapiro dijo que, enojada, fue a buscar la casa de Cosby días después, pero no pudo encontrarla.

Bonjean preguntó si era cierto que estaba molesta porque Cosby se había negado a llevarla a la Mansión Playboy, y que ella y Cosby tuvieron sexo consentido en su casa y no le gustó la forma en que la trató después.

“Estaba molesta porque me violó”, dijo.

The Associated Press normalmente no nombra a las personas que dicen haber sido abusadas sexualmente, a menos que se presenten públicamente, como Huth y Shapiro lo han hecho varias veces.