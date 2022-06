El “Tri” se mantiene con vida en el Maurice Revello después de vencer 2-0 a Indonesia

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 5 de mayo (AS México).- Con goles de Santiago Muñoz y Jorge Ruvalcaba, la Selección Mexicana Sub-20 derrotó 2-0 a Indonesia en el último partido del Grupo B del Maurice Revello. Con el triunfo, el “Tri” se instaló en el segundo lugar del Grupo B con seis puntos y espera resultados de lo que acontezca en el sector C donde Comoros, Japón y Colombia tienen aún posibilidades de meterse a las semifinales

México fue de menos a más en el primer lapso. Los primeros 15 minutos fueron de estudio y un tanto ríspidos, pero conforme avanzaron las acciones el “Tri” se fue adueñando del control del partido. Al 29′ llegó la primera de peligro para México con un balón al travesaño. A pelota parada, Uziel García remató dentro del área y el balón se estrelló en el larguero. De manera increíble ese esférico no entró y el ‘Tri’ se quedaba cerca de anotar el primero de la tarda.

El conjunto tricolor insistió y tuvo su recompensa en el minuto 38 cuando Santiago Muñoz fue derribado dentro del área por Pamungkas. La silbante no dudó en marcar la pena máxima y fue el propio Muñoz el encargado de cobrar desde los once pasos. El delantero nacional no desaprovechó la oportunidad al engañar completamente al arquero con un disparo que colocó hacia su derecho para adelantar al “Tri” en el marcador.

#MEXINA | 🎥

The penalty scored by @NUFC and @miseleccionmxEN forward Santiago Munoz (@santi_mr10) like if you were on the pitch 🇲🇽

#TMR2022 pic.twitter.com/MGTjMVGRkn

— Tournoi Maurice Revello – #TMR2022 (@TournoiMRevello) June 5, 2022