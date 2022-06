VIDEO: “Es hermoso”, presume primera mexicana en viajar al espacio con Blue Origin

Ciudad de México, 5 de junio (SinEmbargo).- Katya Echazarreta, ingeniera eléctrica y de hardware, viajó al espacio y aseguró que “es hermoso y el planeta Tierra es la mejor vista de todas”.

Echazarreta regresó a la Tierra y se convirtió así en la primera mexicana en viajar al espacio, en un vuelo que duró poco más de 10 minutos.

Space is beautiful and planet Earth is the greatest view of all!

La quinta misión financiada por el magnate estadounidense Jeff Bezos lleva a seis cosmonautas en el cohete New Shepard, el cual despegó el sábado 4 de junio por la mañana con los tripulantes: el inversionista y astronauta NS-19 Evan Dick; el piloto de jet privado y presidente de Action Aviation, Hamish Harding; el ingeniero civil de producción Víctor Correa Hespanha; el aventurero y cofundador de Dream Variation Ventures, Jaison Robinson; y explorador y cofundador de la firma de capital privado Insight Equity Victor Vescovo, comandante retirado.

Ella fue la primera en abordar la nave alrededor de las 07:49 horas, seguida por el resto de sus compañeros.

Reusability is the key to lowering the cost of access to space for the benefit of Earth. 7th successful landing for this vehicle. #NS21 pic.twitter.com/EQXGSITsa2

