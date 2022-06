Top Gun: Maverick recauda 86 mdd durante su segundo fin de semana

Cruise y compañía han sido aclamados por liderar el impulso final en la recuperación de salas de cine. Paramount retrasó su lanzamiento dos años.

NUEVA YORK, 5 de junio (AP).— La exitosa Top Gun: Maverick siguió creciendo en su segundo fin de semana, cayendo solo un 32 por ciento desde su estreno con 86 millones de dólares en ventas de boletos, según estimaciones de los estudios el domingo.

El lanzamiento de Paramount Pictures, con Tom Cruise retomando su papel del original de 1986, se mantiene más estable que cualquier película de este tipo antes. Su caída modesta (50-65% es más típica para los éxitos de taquilla) es la caída más pequeña para una película que se estrenó por encima de los 100 millones de dólares. “Top Gun: Maverick” debutó con 124 millones el fin de semana pasado , anotando la apertura más grande de Cruise hasta ahora.

En el extranjero, la película del director Joseph Kosinski está funcionando aún mejor. En 64 mercados extranjeros, Top Gun: Maverick bajó solo un 20 por ciento en su segundo fin de semana con 81,7 millones de dólares.

Con un boca a boca estelar, excelentes críticas y una gira promocional mundial , Top Gun: Maverick ya ha recaudado 548.6 millones en todo el mundo, lo que lo convierte fácilmente en uno de los mayores éxitos de la carrera de Cruise. En la venta de boletos a nivel nacional (291.6 millones hasta el momento), la secuela de Top Gun ya se ubica como la mejor actuación del actor de 59 años.

Si bien es poco probable que Top Gun: Maverick iguale los 1.89 mil millones en todo el mundo de Spider-Man: No Way Home de Sony Pictures, el mayor éxito de taquilla de la pandemia, Cruise y compañía han sido aclamados por liderar el impulso final en la recuperación de salas de cine. Paramount retrasó su lanzamiento dos años.

Pero mientras que No Way Home tuvo poca o ninguna competencia de gran presupuesto hasta enero , Top Gun: Maverick” inicia una serie de películas de verano más compactas. El próximo fin de semana, Universal Pictures estrena Jurassic World: Dominion, la culminación de la trilogía de secuelas de la franquicia de dinosaurios. La semana después de eso, Walt Disney Co. lanza el spin-off de Toy Story, Lightyear, el primer lanzamiento de Pixar que se estrena en los cines en más de dos años.

Top Gun: Maverick, que en realidad agregó pantallas en su segunda semana para extender su récord total a 4.751, pronto se encontrará en una pelea de perros por la atención de la audiencia.

Jurassic World: Dominion obtuvo una ventaja durante el fin de semana en 15 mercados internacionales, donde la película dirigida por Colin Trevorrow recaudó 55.5 millones de dólares. Universal dijo que estaba en línea con las entradas anteriores de la franquicia. Jurassic World ganó 1,670 millones en 2015, mientras que su continuación de 2018, Jurassic World: Fallen Kingdom, recaudó 1,310 millones.

En los cines de EU y Canadá, ningún estreno amplio desafió a Top Gun: Maverick. Vikram, un thriller de acción en tamil de la India, se estrenó con 1.8 millones de dólares en 460 salas de cine.

Recién salido de su estreno en el Festival de Cine de Cannes, Crimes of the Future de David Cronenberg abrió con $1.1 millones en 773 salas. El estreno de Neon, protagonizada por Viggo Mortensen, Lea Seydoux y Kristen Stewart , es la primera película del autor canadiense en ocho años.

Venta estimada de boletos de viernes a domingo en los cines de EU y Canadá, según Comscore. Las cifras nacionales finales se darán a conocer el lunes.

1. Top Gun: Maverick, 86 millones de dólares.

2. Doctor Strange en el multiverso de la locura, 9.3 millones de dólares.

3. La película de las hamburguesas de Bob, 4.5 millones de dólares.

4. Los chicos malos, 3.3 millones de dólares.

5. Downton Abbey: una nueva era, 3 millones de dólares.

6. Todo en todas partes, todo a la vez, 2 millones de dólares.

7. Vikram, 1.8 millones de dólares.

8. Sonic the Hedgehog 2, 1.7 millones de dólares.

9. La Ciudad Perdida, 1.4 millones de dólares.

10. Crímenes del futuro, 1.1 millones de dólares.