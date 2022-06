Hombres abren fuego y detonan explosivos en una iglesia de Nigeria; hay 50 muertos

No estaba claro quiénes perpetraron el ataque. Si bien buena parte de Nigeria tiene problemas de seguridad, Ondo es considerado uno de los estados más pacíficos. Sin embargo, en él hay un conflicto emergente entre agricultores y ganaderos.

Por Chinedu Asadu

ABUYA, Nigeria (AP).— Hombres armados abrieron fuego sobre feligreses y detonaron explosivos el domingo en una iglesia católica del suroeste de Nigeria, dejando docenas de muertos, dijeron legisladores estatales.

Los agresores atacaron la iglesia de San Francisco en el estado de Ondo cuando los fieles festejaban el domingo de Pentecostés, dijo el legislador Ogunmolasuyi Oluwole. Entre los muertos había muchos niños, añadió.

Adelegbe Timileyin, que representa a la zona de Owo en la cámara baja, dijo que el sacerdote que oficiaba la misa fue secuestrado.

It is a black Sunday in Owo. Our hearts are heavy. Our peace and tranquility have been attacked by the enemies of the people. This is a personal loss, an attack on our dear state. — Arakunrin Akeredolu (@RotimiAkeredolu) June 5, 2022

“Nuestros corazones están apesadumbrados”, tuiteó el Gobernador de Ondo, Rotimi Akeredolu. “Nuestra paz y tranquilidad han sido atacadas por los enemigos del pueblo”.

Las autoridades no dieron a conocer de inmediato una cifra de muertos. Timileyin dijo que al menos 50 personas habían sido asesinadas, aunque otros indicaron que la cifra era más elevada. Videos que aparentemente eran de la escena del ataque mostraban a feligreses tendidos en charcos de sangre mientras la gente a su alrededor lloraba.

El Presidente nigeriano Muhammadu Buhari afirmó que “sólo demonios del inframundo podrían haber concebido y llevado a cabo un acto tan ruin”, según un comunicado de su portavoz.

“Pase lo que pase, este país nunca se rendirá ante el mal y los malvados, y la oscuridad nunca vencerá a la luz. Nigeria acabará ganando”, declaró Buhari, que fue elegido tras prometer que pondría fin a la prolongada crisis de seguridad del país.

What happened today is tragic. No better way to qualify it. It is the most tragic event! Horrific! What we have seen in America is a child play to what has happened here. That it happened in a church, to say the least, is most condemnable. I feel terribly sad. pic.twitter.com/f2NVh1tzZZ — Arakunrin Akeredolu (@RotimiAkeredolu) June 5, 2022

En Roma, el Papa Francisco respondió a la noticia del atentado.

“El Papa se ha enterado del ataque a la iglesia de Ondo, Nigeria, y de la muerte de docenas de fieles, muchos de ellos niños, durante la celebración de Pentecostés. Mientras se aclaran los detalles, el Papa Francisco reza por las víctimas y por el país, dolorosamente afectado en un momento de celebración, y encomienda a ambos al Señor para que envíe su espíritu a consolarlos”, manifestó el pontífice en un comunicado emitido por la oficina de prensa del Vaticano.

Las fuerzas de seguridad nigerianas no respondieron de momento a las preguntas sobre cómo se produjo el atentado o si hay alguna pista sobre los sospechosos. Owo está a unos 345 kilómetros (215 millas) al este de Lagos.

“En la historia de Owo nunca hemos experimentado un incidente tan feo”, dijo el legislador Oluwole. “Esto es demasiado”.

I appeal to our people to maintain calm and let the security agencies take charge. They are taking this seriously. Please, don’t take laws into your hands. The perpetrators will never escape. We are after them. And I can assure you we will get them! pic.twitter.com/Q2IQyRyAgh — Arakunrin Akeredolu (@RotimiAkeredolu) June 5, 2022