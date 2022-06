Tiroteos no cesan en EU: ahora matan a 3 y hieren a 14 en una discoteca de Tennessee

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS).- Tres personas han muerto y 14 más han resultado heridas durante un tiroteo ocurrido en la madrugada de este domingo en una discoteca de la localidad de Chattanooga, en el estado norteamericano de Tennessee.

La Policía recibió el primer aviso de un tiroteo a las 2:45 horas y cuando llegaron al lugar los agentes se encontraron con varias víctimas a las que prestaron atención sanitaria, ha explicado un portavoz policial, Jeremy Eames, citado por la CNN.

Three people were killed and at least 14 others were injured in a shooting overnight in Chattanooga, Tennessee, according to spokesperson for Chattanooga Police Department.

