Arcade Fire, Blur, Pulp, The Cure y Chemical Brothers encabezarán el Corona Capital

A la edición de este año del festival, que se llevará a cabo los 17, 18 y 19 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, también se sumaron bandas de la talla de Thirty Seconds to Mars, Pet Shop Boys, Hot Chip, The Hives, Kasabian, Ladytron, entre otros.

Ciudad de México, 5 de junio (SinEmbargo).- Luego de varios rumores y días de espera, el festival Corona Capital dio a conocer que Arcade Fire, Blur, Pulp, The Black Keys, The Cure y The Chemical Brothers, serán los actos que encabezarán su edición 2023.

Con la alineación del 2022, en la que se incluyeron proyectos de renombre como My Chemical Romance, Paramore, Miley Cyrus y Arctic Monkeys, parecía que la vara iba a quedar muy alta para la edición de este año, no obstante la magno fiesta musical citadina logró sorprender a propios y extraños.

Este es nuestro line-up 2023#PreventaCitibanamex: 9 DE JUNIO, 2:00 PM. pic.twitter.com/rGJ8bVo6oJ — Corona Capital (@CoronaCapital) June 5, 2023

Este año Corona Capital cumplió el sueño de miles al traer a Blur, la banda liderada por Damon Albarn, como acto estelar. La ultima vez que la agrupación piso tierra Azteca fue en el 2015.

Hasta el momento no se han revelado el costo de los boletos individuales ni abonos, pero la preventa CitiBanamex se llevará a cabo el próximo 9 de junio.

Se espera que el festival revele más detalles en los siguientes días.

