EU: Mike Pence presenta documentos para lanzar su campaña presidencial en 2024

Por Jill Colvin

Nueva York, 5 de junio (AP) — El exvicepresidente Mike Pence presentó el lunes la documentación para declarar su campaña a la presidencia en 2024, planteando un desafío a su antiguo jefe, Donald Trump, apenas dos años después de que su etapa en la Casa Blanca terminara con una insurrección en el Capitolio de Estados Unidos y la huida de Pence para salvar su vida.

Pence, el Vicepresidente número 48 del país, lanzará formalmente su candidatura a la nominación republicana con un video y un evento en Des Moines, Iowa, el miércoles, día en que cumple 64 años, según personas familiarizadas con sus planes. El lunes hizo oficial su candidatura ante la Comisión Electoral Federal.

We don’t have to accept a future of economic decline and moral decay. We don’t have to exchange the American dream for a socialist nightmare. We don’t have to relegate our children to a future of cynicism, bitterness and division.

— Mike Pence (@Mike_Pence) June 3, 2023