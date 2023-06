“No creo que Marcelo haga berrinche”: Mario Delgado. “Pero la encuesta no se toca”

Luego de obtener la victoria en el Estado de México de la mano de la Maestra Delfina Gómez, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que el método para elegir a el o la candidata que competirá por la Presidencia de la República en 2024 será la encuesta, afirmó que no cambiará y que se respetará la elección del pueblo, por delante de intereses personales.

Ciudad de México, 5 de junio (SinEmbargo).- Mario Delgado, presidente nacional de Morena, descartó la posibilidad de que el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón o cualquiera de los aspirantes presidenciales del movimiento “hagan berrinche” en caso de no ser elegidos como el o la candidata a la Presidencia del oficialismo para las elecciones federales de 2024. Además, dijo, desde la 4T buscarán obtener la mayoría calificada en el Congreso para echar a andar el llamado “Plan C” electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Delgado indicó que Morena no debe de dar ningún tipo de pretextos con el método de elección de los candidatos para justificar una ruptura al interior del partido, por ende, dijo, el proceso debe ser imparcial, transparente y no ir en contra de los que dicta el pueblo.

“El Presidente les llama hermanos a Marcelo, a la Doctora Claudia Sheinbaum, a Adán Augusto, ellos han estado al lado de Andrés Manuel durante los últimos 20 años en esta lucha, saben el trabajo que ha costado y el momento que vive el país. Yo no veo a nadie rompiendo, el partido no debe dar pretextos para una ruptura justificada, tenemos que ser imparciales, tenemos que ser absolutamente transparentes, tenemos que darles confianza de que es la gente la que va a decidir, no puede interponerse en la voluntad del pueblo, sería una cosa ridícula”.

Delgado recordó que durante el tiempo que ha estado al frente de Morena, el movimiento ha ganado 17 gubernaturas de 23 procesos en los que ha participado, lo que demuestra que las encuestas son el mejor método para elegir a un potencial ganador.

“Si se le metiera mano a las encuestas, si se hiciera trampa, si fuera simulación ¿Entonces por qué ganamos tanto?, ¿qué te da la encuesta? A quien potencialmente tiene una probabilidad de triunfo mayor, por eso es tan bueno el método de las encuestas, hay que confiar en la gente, que la gente decida, si la gente decide no nos vamos a equivocar”.

El exsenador y exdiputado federal dejó en claro que el método de elección de candidatos no es negociable, pues se trata de un tema de estatutos del partido, el cual otorga la responsabilidad a la ciudadanía de tomar decisiones.

“Tenemos estatutos, eso no es negociable, el tema de las encuestas está por estatutos, qué es en lo que nos tenemos que poner de acuerdo, pues en las fechas, la metodología, el número de encuestas, los requisitos para inscribirse, si va a haber debates, si se va a renunciar o no, esa es la parte que hay que hablar, pero la encuesta no se toca. La encuesta es algo establecido en nuestros estatutos y es mucha más que un método de elección, es garantizar que Morena siga siendo instrumento de lucha del pueblo de México donde tome las decisiones, si queremos ganar en el 24 tenemos que confiar en el pueblo de México”.

Las palabras de Mario Delgado confirman lo dicho esta mañana por el Presidente López Obrador quien afirmó que él no será quien designe a la o el candidato de Morena y llamó a afianzar la democracia al eliminar viejas prácticas de corrupción.

“No es que yo voy a poner al candidato de Morena. No. No va a haber ‘dedazo’. Va a ser la gente”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

El Presidente Nacional de Morena indicó que además de competir en el proceso electoral de 2024 para ganar la Presidencia de la República y así poder darle continuidad al proyecto de nación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena buscará obtener la mayoría calificada en el Congreso para echar a andar el llamado “Plan C” electoral.

“Esa es nuestra responsabilidad, es nuestra tarea, a eso nos vamos a dedicar en cuerpo y alma este año que tenemos, por eso ya empezamos este 5 de junio a organizar el 2024”.

Delgado afirmó que Morena cuenta con todos los instrumentos necesarios para asegurar la victoria en el 2024 como una aprobación muy favorable hacia el Presidente, una preferencia “muy alta” por el partido, el respaldo de 23 entidades gobernadas por el movimiento, un partido organizado, dirigencias estatales renovadas, consejos estatales nuevos, un nuevo Consejo Nacional, un nuevo Comité Ejecutivo, y un programa de acción acorde a las necesidades del partido.

“Tenemos todas las condiciones para poder lograrlo, no podemos aspirar a menos y es fundamental tener la mayoría calificada, por ejemplo, para hacer la Reforma al Poder Judicial que tanto le urge a nuestro país o poder concretar la Reforma Electoral o los pendientes que se van a quedar. En el fondo la elección de 2024 va a ser o seguimos con esta transformación o tenemos una regresión hacia la corrupción y los privilegios de antes”. Yo estoy seguro de que así como en 2018 la gente le dio la mayoría a López Obrador, en el 2024 nos va a volver a dar la mayoría independientemente de quien gane la encuesta para que siga adelante con estas reformas y con este proyecto de nación”.

Luego de la jornada electoral que se vivió este 4 de junio en el Estado de México y Coahuila, el PRI quedó en terapia intensiva al perder ante Morena el Estado de México, uno de sus últimos bastiones, lo que puso fin a 94 años de priismo en la entidad. La maestra Delfina Gómez Álvarez, candidata de la coalición Morena-PVEM-PT será la primera mujer en asumir el cargo.

En tanto, en Coahuila, de la mano de Manolo Jiménez Salinas, el PRI consiguió el triunfo con una abultada ventaja del 56.93 por ciento de los sufragios. Los dimes y diretes entre el candidato de Morena, Armando Guadiana Tijerina y Ricardo Mejía Berdeja, abanderado del PT, facilitaron la victoria del priista.

“Son dos caras de la moneda, de cómo hacer las cosas bien en el Estado de México y cómo hacer las cosas mal. En el Estado de México participaron más de 60 aspirantes, hubo una primera encuesta donde se sacaron a los finalistas y todos aceptaron el resultado a favor de la maestra Delfina […]. Qué pasó del otro lado en Coahuila, desafortunadamente hubo una persona (Ricardo Mejía) que le ganó el ego, le ganó la ambición vulgar, le ganó la vanidad, desconoce el resultado de Morena, sale a agredir a nuestro movimiento, el PT lo cobija, rompe la alianza que ya tenía con nosotros, qué ocurrió que se divide el voto opositor”, dijo Mario Delgado al respecto de los resultados de la votación.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado